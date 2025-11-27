У Тернополі на стіні будинку, в який 19 листопада влучила російська ракета, з’явився мурал, присвячений загиблим дітям. На малюнку зображена дитина, яка захищає свої іграшки від ворожих ракет. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію місцевого видання "20 хвилин".

«Львівський Бенксі» зробив мурал у Тернополі на зруйнованому будинку

Сам художник Андрій Єрмоленко, якого називають "Львівський Бенксі", написав у Facebook:

"19 листопада російська ракета влучила в житловий будинок у Тернополі. Унаслідок удару загинуло семеро дітей. СЕМЕРО! Дітей, які просто спали у своїх ліжках. Це сталося напередодні того дня, коли світ почав обговорювати "мирний план Трампа" з його 28 пунктів".

Він наголошує, чи є там пункти, які зупинять ракети і повернуть життя цим діткам.

"Пункт, який дасть українським дітям право просто спати й прокидатися? Немає. Політичні плани не зупиняють того, хто продовжує вбивати. Не можна домовлятися з маніяком — це його не зупинить. І не можна робити вигляд, що жертву "потрібно вмовити бути тихішою", коли її й далі знущаються й атакують. Єдине, що може зупинити агресора, — сила й здатність захистити себе. ППО — це захист. Це життя. Саме тому на стіні поблизу цього будинку я сьогодні створив мурал, присвячений цій трагедії. Мурал як крик. Як нагадування про те, що замирення з тим, хто продовжує атакувати, — це не мир. І як вимога до світу: допоможіть Україні захистити своїх дітей. Пам’ятаємо", — написав Андрій Єрмоленко.

Зазначається, що раніше, одразу після трагедії 19 листопада художник створив графіті у Львові. Ці мурали — частина кампанії #SaveUkrainianChildren, яку в Communities Army of Ukraine започаткували ще у 2022 році, щоб привернути увагу світу до українських дітей, які страждають від війни. Всі ці мурали говорять про біль, надію і життя.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні стало відомо про смерть ще однієї дитини від ракетної атаки на Тернопіль. Маленька Адріана Унольт, 12 років, померла після дев'ятиденної боротьби за життя. Її мама загинула, сестричка досі в лікарні.