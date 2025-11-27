Трагічна новина про смерть ще однієї дитини від ракетної атаки на Тернопіль. Маленька Адріана Унольт, 12 років, померла після дев'ятиденної боротьби за життя. Її мама загинула, сестричка досі в лікарні. Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Чергова трагедія у Тернополі: кількість жертв страшного удару збільшилася

"Тепер Адріана там, де немає страху й вибухів, — поруч із мамою, у тихому й світлому місці, недосяжному для війни.

Дев'ять днів тому ракети влучили у два житлові будинки Тернополя. Сьогодні біль цієї трагедії повертається знову – ще одне дитяче життя забрала війна.

Світла пам'ять Адріані. Щиро співчуваємо родині. Нехай Бог дає вам сили пережити це горе", – зауважив мер Тернополя.

Зазначимо, що за даними місцевого видання "20 хвилин", внаслідок ворожої атаки на Тернопіль обірвалось життя талановитої майстрині-перукарки, матері двох донечок та доньки Заслуженої артистки України Людмили Червінської, Олени Унольт.

Співчуття з приводу втрати висловлює Тернопільське міське об’єднання ВУТ "Просвіта" ім. Тараса Шевченка.

"Висловлюємо щирі та глибокі співчуття просвітянці, заслуженій артистці естрадного мистецтва України, волонтерці, керівниці гурту "Золоті журавки" Людмилі Червінській у зв’язку із трагічною загибеллю її доньки — Олени Унольт", — написали у Просвіті.

У ніч на 19 листопада російська ракета забрала життя Олени. Матері двох донечок, талановитої майстрині-перукарки, світлої, доброї Людини, яку знали й цінували сотні тернополян.

Їй було лише 39 років.

У тяжкому стані в лікарні перебували її діти — Адріана та Єва, а також сама Людмила Червінська, які постраждали від обстрілу ворога.

Пошуково-рятувальні роботи завершились 22 листопада о 18:00. Внаслідок ворожої атаки усього загинуло 35 людей, з них 7 дітей. Травмовано — близько ста людей.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Тернополі чоловік три дні чекав біля руїн будинку, з надією, що рятувальники знайдуть його дружину і двох дітей. На жаль, дива не сталося: жінка, півторарічний син та 6-річна донька загинули. Їх вбила російська ракета. У місцевому виданні "20 хвилин" повідомили, що загиблу звали Марічка Палагнюк. Її 21 листопада дістали з-під завалів разом із двома дітками. Її батьки втратили єдину доньку. Вони втратили одразу трьох найрідніших людей.