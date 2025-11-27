Рубрики
Недилько Ксения
Трагічна новина про смерть ще однієї дитини від ракетної атаки на Тернопіль. Маленька Адріана Унольт, 12 років, померла після дев'ятиденної боротьби за життя. Її мама загинула, сестричка досі в лікарні. Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.
Чергова трагедія у Тернополі: кількість жертв страшного удару збільшилася
"Тепер Адріана там, де немає страху й вибухів, — поруч із мамою, у тихому й світлому місці, недосяжному для війни.
Дев'ять днів тому ракети влучили у два житлові будинки Тернополя. Сьогодні біль цієї трагедії повертається знову – ще одне дитяче життя забрала війна.
Світла пам'ять Адріані. Щиро співчуваємо родині. Нехай Бог дає вам сили пережити це горе", – зауважив мер Тернополя.
Зазначимо, що за даними місцевого видання "20 хвилин", внаслідок ворожої атаки на Тернопіль обірвалось життя талановитої майстрині-перукарки, матері двох донечок та доньки Заслуженої артистки України Людмили Червінської, Олени Унольт.
Співчуття з приводу втрати висловлює Тернопільське міське об’єднання ВУТ "Просвіта" ім. Тараса Шевченка.
"Висловлюємо щирі та глибокі співчуття просвітянці, заслуженій артистці естрадного мистецтва України, волонтерці, керівниці гурту "Золоті журавки" Людмилі Червінській у зв’язку із трагічною загибеллю її доньки — Олени Унольт", — написали у Просвіті.
У ніч на 19 листопада російська ракета забрала життя Олени. Матері двох донечок, талановитої майстрині-перукарки, світлої, доброї Людини, яку знали й цінували сотні тернополян.
Їй було лише 39 років.
У тяжкому стані в лікарні перебували її діти — Адріана та Єва, а також сама Людмила Червінська, які постраждали від обстрілу ворога.
Пошуково-рятувальні роботи завершились 22 листопада о 18:00. Внаслідок ворожої атаки усього загинуло 35 людей, з них 7 дітей. Травмовано — близько ста людей.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Тернополі чоловік три дні чекав біля руїн будинку, з надією, що рятувальники знайдуть його дружину і двох дітей. На жаль, дива не сталося: жінка, півторарічний син та 6-річна донька загинули. Їх вбила російська ракета. У місцевому виданні "20 хвилин" повідомили, що загиблу звали Марічка Палагнюк. Її 21 листопада дістали з-під завалів разом із двома дітками. Її батьки втратили єдину доньку. Вони втратили одразу трьох найрідніших людей.