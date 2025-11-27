Трагическая новость о смерти еще одного ребенка от ракетной атаки в Тернополь. Маленькая Адриана Унольт, 12 лет, скончалась после девятидневной борьбы за жизнь. Ее мама погибла, сестричка до сих пор в больнице. Об этом сообщил городской голова Тернополя Сергей Надал.

Очередная трагедия в Тернополе: количество жертв страшного удара увеличилось

"Теперь Адриана там, где нет страха и взрывов, — рядом с мамой, в тихом и светлом месте, недостижимом для войны.

Девять дней назад ракеты попали в два жилых дома Тернополя. Сегодня боль этой трагедии возвращается снова – еще одну детскую жизнь унесла война.

Светлая память Адриане. Искренне сочувствуем семье. Пусть Бог дает вам силы пережить это горе", – написал мэр Тернополя.

Отметим, что по данным местного издания "20 хвилин", в результате вражеской атаки на Тернополь оборвалась жизнь талантливого мастера-парикмахера, матери двух дочерей и дочери Заслуженной артистки Украины Людмилы Червинской, Елены Унольт.

Соболезнование по поводу потери выражает Тернопольское городское объединение ВУТ "Просвита" им. Тараса Шевченко.

"Выражаем искренние и глубокие соболезнования заслуженной артистке эстрадного искусства Украины, волонтеру, руководительнице группы "Золотые журавки" Людмиле Червинской в связи с трагической гибелью ее дочери – Елены Унольт", – написали в "Просвите".

В ночь на 19 ноября российская ракета унесла жизни Елены. Матери двух дочерей, талантливого мастера-парикмахера, светлого, доброго человека, которого знали и ценили сотни тернополян.

Ей было всего 39 лет.

В тяжелом состоянии в больнице находились ее дети — Адриана и Ева, а также сама пострадавшая от обстрела врага Людмила Червинская.

Поисково-спасательные работы завершились 22 ноября в 18.00. В результате вражеской атаки всего погибли 35 человек, из них 7 детей. Травмировано около ста человек.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Тернополе мужчина три дня ждал у руин дома, с надеждой, что спасатели найдут его жену и двоих детей. К сожалению, чуда не произошло: женщина, полуторагодовалый сын и 6-летняя дочь погибли. Их убила российская ракета. В местном издании "20 хвилин" сообщили, что погибшую звали Маричка Палагнюк. Ее 21 ноября извлекли из-под завалов вместе с двумя детьми. Ее родители потеряли единственную дочь. Они потеряли сразу трех самых родных людей.