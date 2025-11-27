В Тернополе на стене дома, в который 19 ноября попала российская ракета, появился мурал, посвященный погибшим детям. На рисунке изображен ребенок, защищающий свои игрушки от вражеских ракет. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию местного издания "20 минут".

«Львовский Бэнкси» сделал мурал в Тернополе на разрушенном доме

Сам художник Андрей Ермоленко, которого называют "Львовский Бэнкси", написал в Facebook:

"19 ноября российская ракета попала в жилой дом в Тернополе. В результате удара погибли семь детей. СЕМЕРО! Дети, которые просто спали в своих кроватях. Это произошло в канун того дня, когда мир начал обсуждать "мирный план Трампа" с его 28 пунктов".

Он отмечает, есть ли там пункты, которые остановят ракеты и вернут жизнь этим деткам.

"Пункт, который даст украинским детям право просто спать и просыпаться? Нет. Политические планы не останавливают того, кто продолжает убивать. Нельзя договариваться с маньяком – это его не остановит. И нельзя делать вид, что жертву "нужно уговорить быть тише", когда ее и дальше издеваются и атакуют. Единственное, что может остановить агрессора, – сила и способность защитить себя. ПВО – это защита. Это жизнь. Именно поэтому на стене у этого дома я сегодня создал мурал, посвященный этой трагедии. Мурал как крик. Как напоминание о том, что примирение с тем, кто продолжает атаковать, – это не мир. И как требование к миру помогите Украине защитить своих детей. Помним", — написал Андрей Ермоленко.

Отмечается, что ранее, после трагедии 19 ноября художник создал граффити во Львове. Эти муралы — часть кампании #SaveUkrainianChildren, которую в Communities Army of Ukraine начали еще в 2022 году, чтобы привлечь внимание мира к украинским детям, страдающим войной. Все эти муралы говорят о боли, надежде и жизни.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня стало известно о смерти еще одного ребенка от ракетной атаки на Тернополь. Маленькая Адриана Унольт, 12 лет, скончалась после девятидневной борьбы за жизнь. Ее мама погибла, сестричка до сих пор в больнице.