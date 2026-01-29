Львів переходить у «режим підготовки до надзвичайної ситуації»: термінова заява Садового

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що у місті запущено "режим підготовки до надзвичайної ситуації".

Мер Львова Андрій Садовий. Фото: з відкритих джерел

За його словами, всі комунальні служби знають, що робити. Але важливо, щоб готовими були й мешканці міста.

"Не моя робота передбачати ракетні обстріли чи коментувати гучні заяви про "енергетичне перемир’я". Що знаю точно: синоптики на ці вихідні прогнозують сильний мороз. Він може бути сильнішим за попередній. Ворог у нас такий, що може скористатися цим і спробувати вдарити по критичній інфраструктурі наших міст", — написав Садовий у соцмережах.

Усіх мешканців міста він попросив зробити низку простих речей. Зокрема, варто перевірити укриття, якими люди користуватимуться під час повітряних тривог. Слід також зарядити павербанки та зарядні станції, запастися базово необхідним набором продуктів, питної води та ліків.

Міський голова також радить з’ясувати, чи є у будинку є люди з інвалідністю, які не можуть самостійно пересуватися, або літні люди.

"Якщо станеться біда — не залишайте їх і повідомте на Гарячу лінію міста. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації", — зазначив Садовий.

Мер запевнив, що у вхідній зоні та в чаті кожного будинку буде інформація про найближчий Пункт незламності та всі доступні послуги.

"Місто про це вже подбало. Окремо важливо. У разі тимчасового відключення теплопостачання не зливайте воду з батарей — до окремого повідомлення від людини, яка відповідає за ваш будинок", — наголосив міський голова.

Як повідомляв портал "Коментарі", висока представниця Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та безпеки Кая Каллас попередила про різке погіршення гуманітарної ситуації в Україні, спричинене постійними ракетними та дроновими ударами з боку Росії. Про це вона заявила у Брюсселі перед початком засідання міністрів закордонних справ країн ЄС. За словами Каллас, масовані атаки російських військ по об’єктах енергетичної інфраструктури відбуваються саме в період сильних морозів, що суттєво ускладнює життя цивільного населення.



