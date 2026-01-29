Львов переходит в «режим подготовки к чрезвычайной ситуации»: срочное заявление Садового

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в городе запущен "режим подготовки к чрезвычайной ситуации".

Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: из открытых источников

По его словам, все коммунальные службы знают, что делать. Но важно, чтобы готовы были и жители города.

"Не моя работа предусматривать ракетные обстрелы или комментировать громкие заявления об "энергетическом перемирии". Что знаю точно: синоптики в эти выходные прогнозируют сильный мороз. Он может быть сильнее предыдущего. Враг у нас такой, что может воспользоваться этим и попытаться ударить по критической инфраструктуре наших городов", – написал Садовый в соцсетях.

Всех жителей города он попросил сделать ряд простых вещей. В частности, следует проверить укрытия, которыми люди будут пользоваться во время воздушных тревог. Следует также зарядить павербанки и зарядные станции, запастись базово необходимым набором продуктов, питьевой воды и лекарств.

Городской голова также советует выяснить, есть ли в доме люди с инвалидностью, которые не могут самостоятельно передвигаться или пожилые люди.

"Если случится беда – не оставляйте их и сообщите на Горячую линию города. Доверяйте только официальным источникам информации", – отметил Садовый.

Мэр заверил, что во входной зоне и в чате каждого дома будет информация о ближайшем Пункте несокрушимости и всех доступных услугах.

"Город об этом уже позаботился. Отдельно важно. В случае временного отключения теплоснабжения не сливайте воду из батарей — до отдельного сообщения от человека, отвечающего за ваш дом", — подчеркнул городской голова.

Как сообщал портал "Комментарии", высокая представительница Европейского Союза по внешней политике и безопасности Кая Каллас предупредила о резком ухудшении гуманитарной ситуации в Украине, вызванном постоянными ракетными и дроновыми ударами со стороны России. Об этом она заявила в Брюсселе перед заседанием министров иностранных дел стран ЕС. По словам Каллас, массированные атаки российских войск по объектам энергетической инфраструктуры происходят именно в период сильных морозов, что существенно усложняет жизнь гражданского населения.