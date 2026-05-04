Головна Новини Суспільство Війна з Росією "Лукашенку ніяк не можна злити Зеленського": Гордон розповів, чи піде Білорусь на загострення з Україною
"Лукашенку ніяк не можна злити Зеленського": Гордон розповів, чи піде Білорусь на загострення з Україною

Журналіст Гордон розповів, чи вступить у війну РФ проти України Лукашенко

4 травня 2026, 20:59
Кречмаровская Наталия

Ситуація в Білорусі виглядає тривожною — повідомляють про нетипову активність. На території Білорусі недалеко від кордонів з Україною будують логістичні шляхи. Це вказує чи то на підготовку до можливого наступу з боку Білорусі, чи на велику імітацію. 

Олександр Лукашенко. Фото портал "Коментарі"

Журналіст Дмитро Гордон в ефірі “Фабрики новин” розповів, що, на його думку, лідер Білорусі Олександр Лукашенко зараз боїться. Зазначив, що лідер Білорусі й раніше не вирізнявся особливою хоробрістю, однак після початку великої війни, він побачив, що все йде не так, як він собі думав.

“А я вам зараз покажу, та звідки на Білорусь готувався напад. Скотина вусата, ми пам'ятаємо, у нас пам'ять хороша. Я думаю, що він зрозумів тоді, що з Україною краще не зв'язуватися. Давайте спробуємо розкласти. Якби з боку Білорусі були якісь недружні кроки до України, я думаю, що удари по палацу Лукашенка пішли б одразу, а також туди, де він перебував”, — припустив журналіст. 

За його словами, далі ситуація вийшла б з-під контролю і росіянам уже не вдалося б вплинути на ситуацію в Білорусі.  

“Нині взагалі все змінилося. Росії немає чим атакувати Україну. Чим вона захищатиме Лукашенка та Білорусь? Нічим. Тому сьогодні для Лукашенка дуже важливо ні в якому разі не злити Зеленського. І він це добре розуміє”, — пояснив Гордон. 

За його словами, Лукашенко розумний, цинічний і стратегічний — він набагато розумніший за Путіна. 

“Тому, я думаю, на загострення з Україною він не піде”, — підсумував журналіст.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про величезне приниження Путіна на 5-му році війни.



Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=12N4BRVW5EE
