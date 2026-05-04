"Лукашенко никак нельзя злить Зеленского": Гордон рассказал, пойдет ли Беларусь на обострение с Украиной

Ситуация в Беларуси выглядит тревожной – сообщают о нетипичной активности. На территории Беларуси недалеко от границ с Украиной строят логистические пути. Это указывает или на подготовку к возможному наступлению со стороны Беларуси, или на большую имитацию.

Журналист Дмитрий Гордон в эфире "Фабрики новостей" рассказал, что, по его мнению, лидер Беларуси Александр Лукашенко сейчас боится. Он отметил, что лидер Беларуси и раньше не отличался особой храбростью, однако после начала великой войны, он увидел, что все идет не так, как он себя думал.

"А я вам сейчас покажу, но откуда на Беларусь готовился нападение. Скотина усатая, мы помним, у нас память хорошая. Я думаю, что он понял тогда, что с Украиной лучше не связываться. Давайте попробуем разложить. Если бы со стороны Беларуси были какие-то недружественные шаги по Украине, я думаю, что удары по дворцу Лукашенко пошли бы сразу, а также туда, где он находился”, — предположил журналист.

По его словам, дальше ситуация вышла бы из-под контроля и россиянам уже не удалось повлиять на ситуацию в Беларуси.

"Сейчас вообще все изменилось. России нечем атаковать Украину. Чем она будет защищать Лукашенко и Беларусь? Ничем. Поэтому сегодня для Лукашенко очень важно ни в коем случае не злить Зеленского. И он это хорошо понимает", — объяснил Гордон.

По его словам, Лукашенко умный, циничный и стратегический — он гораздо умнее Путина.

"Поэтому, я думаю, на обострение с Украиной он не пойдет", — подытожил журналист.

