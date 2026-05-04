Це величезне приниження Путіна: до чого насправді довоювалась Росія

Щодо проведення параду у Москві на 9 травня вже є чимало заяв. Спершу лідер РФ Володимир Путін пропонував чергове перемир'я, потім пішли заяви, що на параді не буде військової техніки. Далі з’явилася інформація, що до Москви стягують ППО, щоб максимально захистити місто на 9 травня.

Журналіст Дмитро Гордон в ефірі “Фабрики новин” розповів про що насправді свідчити нагнітання навколо параду у Москві на 9 травня. Зазначив, що не може без сміху реагувати на все, що відбувається навколо параду.

“Я розумію, звичайно, що парад на 9 травня – це головна російська скрепа. Взагалі, країні, яка претендує на те, щоб називатися якоюсь винятковою, великою, особливою, скрепною і так далі, пишатися нічим”, — зазначив Гордон.

За його словами всієї гордості сьогоднішньої Росії протягом довгих десятиліть, як перемога у Другій світовій війні, чи політ першого космонавта в космос, не було в тому числі без українців.

"Звичайно, це приниження. Таке приниження грандіозне, коли для того, щоб провести парад на Червоній площі, той, хто не провів парад у "звільненому", у лапках, Києві у 2022 році, дзвонить президенту Трампу і просить вплинути на президента Зеленського, щоб він не влаштовував нічого під час параду. Сором, це таке приниження”, — зазначив він.

Щодо самого параду, то за словами журналіста, “котити по бруківці Червоної площі нічого". Техніки, зазначив він немає. Гордон нагадав, якими великими колонами техніки Росія вторглась на територію України. Однак зараз в них нічого немає — знімають техніку навіть з постаментів та забирають з “Мосфільму”. Гордон подякував Шойгу та всім його заступникам, що вони свого часу розікрали російську армію.

