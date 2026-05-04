Кречмаровская Наталия
О проведении парада в Москве на 9 мая уже немало заявлений. Сначала лидер РФ Владимир Путин предлагал очередное перемирие, затем последовали заявления, что на параде не будет военной техники. Далее появилась информация, что в Москву стягивают ПВО, чтобы максимально защитить город на 9 мая.
Владимир Путин.
Журналист Дмитрий Гордон в эфире "Фабрики новостей" рассказал о чем действительно свидетельствовать нагнетание вокруг парада в Москве на 9 мая. Отметил, что не может без смеха реагировать на происходящее вокруг парада.
По его словам, всей гордости сегодняшней России в течение долгих десятилетий, как победа во Второй мировой войне, или полет первого космонавта в космос, не было в том числе без украинцев.
Что касается самого парада, то по словам журналиста, "катить по брусчатке Красной площади ничего". Техники, отметил он нет. Гордон напомнил, какими большими колоннами техники Россия вторглась на территорию Украины. Однако сейчас у них ничего нет — снимают технику даже с постаментов и забирают из "Мосфильма". Гордон поблагодарил Шойгу и всех его заместителей, что они в свое время разворовали российскую армию.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что решением российских властей не удовлетворены даже "патриоты".