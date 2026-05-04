О проведении парада в Москве на 9 мая уже немало заявлений. Сначала лидер РФ Владимир Путин предлагал очередное перемирие, затем последовали заявления, что на параде не будет военной техники. Далее появилась информация, что в Москву стягивают ПВО, чтобы максимально защитить город на 9 мая.

Журналист Дмитрий Гордон в эфире "Фабрики новостей" рассказал о чем действительно свидетельствовать нагнетание вокруг парада в Москве на 9 мая. Отметил, что не может без смеха реагировать на происходящее вокруг парада.

"Я понимаю, конечно, что парад на 9 мая — это главная российская скрепа. Вообще, стране, которая претендует на то, чтобы называться какой-то исключительной, большой, особенной, скрепной и так далее, гордиться нечем", — отметил Гордон.

По его словам, всей гордости сегодняшней России в течение долгих десятилетий, как победа во Второй мировой войне, или полет первого космонавта в космос, не было в том числе без украинцев.

"Конечно, это унижение. Такое унижение грандиозное, когда для того, чтобы провести парад на Красной площади, тот, кто не провел парад в "освобожденном", в кавычках, Киеве в 2022 году, звонит президенту Трампу и просит повлиять на президента Зеленского, чтобы он не устраивал ничего во время парада. Стыд, это такое унижение”, — отметил он.

Что касается самого парада, то по словам журналиста, "катить по брусчатке Красной площади ничего". Техники, отметил он нет. Гордон напомнил, какими большими колоннами техники Россия вторглась на территорию Украины. Однако сейчас у них ничего нет — снимают технику даже с постаментов и забирают из "Мосфильма". Гордон поблагодарил Шойгу и всех его заместителей, что они в свое время разворовали российскую армию.

