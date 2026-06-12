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Лукашенко видав несподівану заяву про закінчення війни в Україні: що відомо

Лукашенко заявив, що, на його думку, війну в Україні можливо завершити вже цього року

12 червня 2026, 18:25
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Клименко Елена

Самопроголошений білоруський правитель Олександр Лукашенко висловив думку, що війна Росії проти України може завершитися до кінця 2026 року. Таку заяву він зробив в інтерв’ю телеканалу Al Arabiya 12 червня, а її зміст поширили білоруські медіа.

Лукашенко видав несподівану заяву про закінчення війни в Україні: що відомо

Фото: з відкритих джерел

За словами Лукашенка, у світі нібито існує реальний шанс зупинити не лише бойові дії в Україні, а й інші збройні конфлікти, зокрема на Близькому Сході. Він переконаний, що для цього достатньо політичної волі кількох ключових осіб, які ухвалюють стратегічні рішення на міжнародному рівні.

Білоруський політик також заявив, що війни загалом є результатом людських рішень, а отже, саме люди мають можливість їх припинити. На його думку, відсутність бажання домовлятися є однією з головних причин затягування збройних конфліктів.

Коментуючи російсько-українську війну, Лукашенко припустив, що її завершення можливе вже протягом поточного року, однак не навів конкретних умов або механізмів, які могли б привести до такого результату. Він також не уточнив, які саме кроки, на його думку, могли б наблизити сторони до миру. 

Водночас представники російського керівництва періодично роблять суперечливі заяви щодо термінів завершення війни. Зокрема, у Москві стверджують, що підсумок конфлікту залежить від ситуації на фронті та політичних рішень України і її партнерів. 

"Коментарі" вже писали, що російський диктатор Володимир Путін заявив про плани посилити інтенсивність ударів по об’єктах інфраструктури на території України. Його заяви пролунали під час публічного виступу та були поширені російськими медіа.



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