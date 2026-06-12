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Лукашенко выдал неожиданное заявление об окончании войны в Украине: что известно

Лукашенко заявил, что, по его мнению, войну в Украине можно завершить уже в этом году

12 июня 2026, 18:25
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Клименко Елена

Самопровозглашенный белорусский правитель Александр Лукашенко выразил мнение, что война России против Украины может завершиться до конца 2026 года. Такое заявление он сделал в интервью телеканалу Al Arabiya 12 июня, а его содержание было распространено белорусскими медиа.

Лукашенко выдал неожиданное заявление об окончании войны в Украине: что известно

Фото: из открытых источников

По словам Лукашенко, в мире существует реальный шанс остановить не только боевые действия в Украине, но и другие вооруженные конфликты, в частности на Ближнем Востоке. Он убежден, что для этого достаточно политической воли нескольких ключевых лиц, принимающих стратегические решения на международном уровне.

Белорусский политик также заявил, что войны в целом являются результатом человеческих решений, а значит, именно люди имеют возможность прекратить их. По его мнению, отсутствие желания договариваться является одной из главных причин затягивания вооруженных конфликтов.

Комментируя российско-украинскую войну, Лукашенко предположил, что ее завершение возможно уже в текущем году, однако не привел конкретных условий или механизмов, которые могли бы привести к такому результату. Он также не уточнил, какие именно шаги, по его мнению, могли приблизить стороны к миру.  

В то же время представители российского руководства периодически делают противоречивые заявления по поводу сроков завершения войны. В частности, в Москве утверждают, что результат конфликта зависит от ситуации на фронте и политических решений Украины и ее партнеров.  

"Комментарии" уже писали, что российский диктатор Владимир Путин заявил о планах усилить интенсивность ударов по объектам инфраструктуры на территории Украины. Его заявления прозвучали во время публичного выступления и были распространены российскими СМИ.



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