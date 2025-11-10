Лукашенко підтвердив рух російського комплексу «Орешник» у Білорусі: ядерна загроза стає мобільною

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що російський мобільний комплекс "Орешник", який несе тактичне ядерне озброєння, уже в грудні заступить на бойове чергування на території Білорусі. За його словами, цей комплекс "ніколи не буде стояти на одному місці" та постійно пересуватиметься країною, готовий у будь-який момент завдати удару. Про це повідомляє білоруське агентство БелТА.

Російський ядерний комплекс «Орешник» стане мобільним у Білорусі

Як зазначає білоруське видання, Лукашенко наголосив, що США нібито не мають точної інформації щодо наявності російського тактичного ядерного озброєння в Білорусі. Він відверто визнав, що Мінськ свідомо не розкриває жодних деталей, посилаючись на "секретність" та "міркування безпеки". При цьому Лукашенко підтвердив, що ядерна зброя обслуговується в Росії та повертається до Білорусі у "найсучаснішому варіанті".

Нагадаємо, як раніше повідомляв портал "Коментарі", Міністерство фінансів США пом'якшило деякі санкції проти Білорусі, скасувавши заходи проти національної авіакомпанії та дозволивши операції, пов'язані з літаком самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. А також білоруський правитель Олександр Лукашенко зробив несподівану заяву, закликавши громадян України розглядати можливість роботи на білоруських підприємствах. Це відбулося на тлі відтоку білорусів із власної країни, що створює певний парадокс: він запрошує приїжджати українців, тоді як самі білоруси масово залишають рідну країну у пошуках кращих умов життя за кордоном. Крім того, нещодавно Лукашенко вихвалявся, що на території Білорусі скоро буде "Орешник" і він "завдасть удару" своїм "ворогам".