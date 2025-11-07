logo_ukra

BTC/USD

101868

ETH/USD

3347.11

USD/UAH

42.08

EUR/UAH

48.52

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Лукашенко цинічно помріяв про примирення з українцями: гучна заява
commentss НОВИНИ Всі новини

Лукашенко цинічно помріяв про примирення з українцями: гучна заява

Олександр Лукашенко закликав українців працювати на білоруських заводах, незважаючи на масовий відтік білорусів з власної країни.

7 листопада 2025, 09:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Білоруський правитель Олександр Лукашенко зробив несподівану заяву, закликавши громадян України розглядати можливість роботи на білоруських підприємствах. Це відбулося на тлі відтоку білорусів із власної країни, що створює певний парадокс: він запрошує приїжджати українців, тоді як самі білоруси масово залишають рідну країну у пошуках кращих умов життя за кордоном.

Лукашенко цинічно помріяв про примирення з українцями: гучна заява

Під час урочистого відкриття мосту через річку Прип’ять у місті Мозир Лукашенко висловив надію, що українці колись його пробачать.

"Думаю, ну, на тлі війни в Україні якось тут нам радіти і президенту їхати… Але, думаю, пробачать мене українці. Ми ж з'єднуємо береги, зокрема й для них", — заявив він, коментуючи подію.

Лідер Білорусі додав, що спершу вагався, чи варто йому відвідувати відкриття мосту через безпекові побоювання на кордоні з Україною, але зрештою все ж прибув на захід. Він запевнив, що країна відкрита для українців і що їхня праця буде цінною.

"Ми відкриті. Будь ласка, приїжджайте, українці. Ми із задоволенням вас приймемо. Для нас українці — це благо. Це дуже працьовиті люди, які розуміють нас, розмовляють з нами однією мовою. Підприємств у нас вистачає. Є, де можна працювати", — зазначив Лукашенко.

Як вже писали "Коментарі", минулого тижня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко оголосив про розміщення на території країни російських балістичних ракет середньої дальності "Орєшнік". Forbes проаналізував, як це може вплинути на обороноздатність України та загрозу для її критичної інфраструктури.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини