Лукашенко цинічно помріяв про примирення з українцями: гучна заява

Білоруський правитель Олександр Лукашенко зробив несподівану заяву, закликавши громадян України розглядати можливість роботи на білоруських підприємствах. Це відбулося на тлі відтоку білорусів із власної країни, що створює певний парадокс: він запрошує приїжджати українців, тоді як самі білоруси масово залишають рідну країну у пошуках кращих умов життя за кордоном.

Під час урочистого відкриття мосту через річку Прип’ять у місті Мозир Лукашенко висловив надію, що українці колись його пробачать.

"Думаю, ну, на тлі війни в Україні якось тут нам радіти і президенту їхати… Але, думаю, пробачать мене українці. Ми ж з'єднуємо береги, зокрема й для них", — заявив він, коментуючи подію.

Лідер Білорусі додав, що спершу вагався, чи варто йому відвідувати відкриття мосту через безпекові побоювання на кордоні з Україною, але зрештою все ж прибув на захід. Він запевнив, що країна відкрита для українців і що їхня праця буде цінною.

"Ми відкриті. Будь ласка, приїжджайте, українці. Ми із задоволенням вас приймемо. Для нас українці — це благо. Це дуже працьовиті люди, які розуміють нас, розмовляють з нами однією мовою. Підприємств у нас вистачає. Є, де можна працювати", — зазначив Лукашенко.

