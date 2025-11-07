logo

Лукашенко цинично мечтал о примирении с украинцами: громкое заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

Лукашенко цинично мечтал о примирении с украинцами: громкое заявление

Александр Лукашенко призвал украинцев работать на белорусских заводах, невзирая на массовый отток белорусов из собственной страны.

7 ноября 2025, 09:05
Автор:
avatar

Клименко Елена

Белорусский правитель Александр Лукашенко сделал неожиданное заявление, призвав граждан Украины рассматривать возможность работы на белорусских предприятиях. Это произошло на фоне оттока белорусов из собственной страны, что создает парадокс: он приглашает приезжать украинцев, тогда как сами белорусы массово покидают родную страну в поисках лучших условий жизни за рубежом.

Лукашенко цинично мечтал о примирении с украинцами: громкое заявление

Фото: из открытых источников

Во время торжественного открытия моста через реку Припять в городе Мозырь Лукашенко выразил надежду, что украинцы когда-нибудь его простят.

"Думаю, ну, на фоне войны в Украине как-то здесь нам радоваться и президенту ехать… Но, думаю, простят меня украинцы. Мы же соединяем берега, в том числе и для них", — заявил он, комментируя событие.

Лидер Беларуси добавил, что сначала колебался, стоит ли ему посещать открытие моста из-за опасений безопасности на границе с Украиной, но в конце концов все же прибыл на запад. Он заверил, что страна открыта для украинцев и что их труд будет ценным.

"Мы открыты. Пожалуйста, приезжайте, украинцы. Мы с удовольствием вас примем. Для нас украинцы — это благо. Это очень трудолюбивые люди, которые понимают нас, разговаривают с нами на одном языке. Предприятий у нас хватает. Есть, где можно работать", — отметил Лукашенко.

Как уже писали "Комментарии", на прошлой неделе самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко объявил о размещении на территории страны российских баллистических ракет средней дальности "Орешник". Forbes проанализировал, как это может повлиять на обороноспособность Украины и угрозу ее критической инфраструктуре.



