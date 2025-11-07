Лукашенко цинично мечтал о примирении с украинцами: громкое заявление

Белорусский правитель Александр Лукашенко сделал неожиданное заявление, призвав граждан Украины рассматривать возможность работы на белорусских предприятиях. Это произошло на фоне оттока белорусов из собственной страны, что создает парадокс: он приглашает приезжать украинцев, тогда как сами белорусы массово покидают родную страну в поисках лучших условий жизни за рубежом.

Фото: из открытых источников

Во время торжественного открытия моста через реку Припять в городе Мозырь Лукашенко выразил надежду, что украинцы когда-нибудь его простят.

"Думаю, ну, на фоне войны в Украине как-то здесь нам радоваться и президенту ехать… Но, думаю, простят меня украинцы. Мы же соединяем берега, в том числе и для них", — заявил он, комментируя событие.

Лидер Беларуси добавил, что сначала колебался, стоит ли ему посещать открытие моста из-за опасений безопасности на границе с Украиной, но в конце концов все же прибыл на запад. Он заверил, что страна открыта для украинцев и что их труд будет ценным.

"Мы открыты. Пожалуйста, приезжайте, украинцы. Мы с удовольствием вас примем. Для нас украинцы — это благо. Это очень трудолюбивые люди, которые понимают нас, разговаривают с нами на одном языке. Предприятий у нас хватает. Есть, где можно работать", — отметил Лукашенко.

