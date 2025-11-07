Удари по Україні стануть ще більш смертельними: на Заході шокували заявою

Минулого тижня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко оголосив про розміщення на території країни російських балістичних ракет середньої дальності "Орєшнік". Forbes проаналізував, як це може вплинути на обороноздатність України та загрозу для її критичної інфраструктури.

Фото: з відкритих джерел

Видання зазначає, що під час перших випробувань у листопаді 2024 року ракети "Орєшнік" рухалися у верхніх шарах атмосфери, що значно ускладнює їхнє виявлення українськими системами протиповітряної оборони. Швидкість цих ракет досягає кількох тисяч кілометрів на годину, що додатково ускладнює можливість адекватної відповіді та перехоплення.

Розміщення "Орєшніків" у Білорусі істотно підвищує ударний потенціал Росії по території України. Forbes підкреслює: "Мінськ розташований всього за 440 км від Києва, тоді як відстань від Москви – близько 1500 км. Це означає, що удари з білоруської території можуть наноситися швидше та вражати критично важливі об’єкти України з більшою ефективністю".

Для українських військових це означає значно менший час на реагування у разі запуску ракет із Білорусі. Видання додає, що постачання цих ракет з Росії до сусідньої країни створює нові стратегічні ризики та ускладнює планування оборони.

Раніше Лукашенко заявляв, що розміщення ракет є відповіддю на "ескалацію з боку Заходу", а план їхнього повного розгортання передбачений на грудень. Голова Служби безпеки України Василь Малюк раніше повідомляв, що ЗСУ знищили одну з трьох ракет "Орєшнік" на території РФ, демонструючи можливості української протиповітряної оборони.

Портал "Коментарі" вже писав, що візит постійного представника США при НАТО Меттью Вітакера до Києва для зустрічей із президентом Володимиром Зеленським та міністром оборони Денисом Шмигалем свідчить про активне повернення Вашингтона до ролі в Альянсі після попередніх заяв Трампа про можливий вихід США з НАТО, вважає колишній міністр закордонних справ Володимир Огризко.