Удары по Украине станут еще более смертельными: на Западе шокировали заявлением

Такой шаг существенно повысит разрушительную силу российских ударов по Украине.

7 ноября 2025, 08:30
На прошлой неделе самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко объявил о размещении на территории страны российских баллистических ракет средней дальности "Орешник". Forbes проанализировал, как это может повлиять на обороноспособность Украины и угрозу ее критической инфраструктуре.

Фото: из открытых источников

Издание отмечает, что во время первых испытаний в ноябре 2024 года ракеты "Орешник" двигались в верхних слоях атмосферы, что значительно усложняет их обнаружение украинскими системами противовоздушной обороны. Скорость этих ракет достигает нескольких тысяч километров в час, что дополнительно усложняет возможность адекватного ответа и перехвата.

Размещение "Орешников" в Беларуси существенно повышает ударный потенциал России по территории Украины. Forbes подчеркивает: "Минск расположен всего в 440 км от Киева, тогда как расстояние от Москвы – около 1500 км. Это означает, что удары с белорусской территории могут наноситься быстрее и поражать критически важные объекты Украины с большей эффективностью".

Для украинских военных это значительно меньше времени на реагирование в случае запуска ракет из Беларуси. Издание добавляет, что поставки этих ракет из России в соседнюю страну создают новые стратегические риски и усложняют планирование обороны.

Ранее Лукашенко заявлял, что размещение ракет — ответ на "эскалацию со стороны Запада", а план их полного развертывания предусмотрен на декабрь. Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк ранее сообщал, что ВСУ уничтожили одну из трех ракет "Орешник" на территории РФ, демонстрируя возможности украинской противовоздушной обороны.

Портал "Комментарии" уже писал , что визит постоянного представителя США при НАТО Мэттью Витакера в Киев для встреч с президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Денисом Шмигалем свидетельствует об активном возвращении Вашингтона к роли в Альянсе после предварительных заявлений Трампа о возможном выходе США из НАТО, считает бывший министр иностранных дел.

 



