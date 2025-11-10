logo

Лукашенко подтвердил движение российского комплекса «Орешник» в Беларуси: ядерная угроза становится мобильной
commentss НОВОСТИ Все новости

Лукашенко подтвердил движение российского комплекса «Орешник» в Беларуси: ядерная угроза становится мобильной

Москва размещает новейший ядерный комплекс в Беларуси, который будет передвигаться по территории страны.

10 ноября 2025, 15:05
Автор:
avatar

Проніна Аня

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что российский мобильный комплекс "Орешник", несущий тактическое ядерное вооружение, уже в декабре заступит на боевое дежурство на территории Беларуси. По его словам, этот комплекс "никогда не будет стоять на одном месте" и будет постоянно передвигаться по стране, готовый в любой момент нанести удар. Об этом сообщает белорусское агентство БелТА.

Лукашенко подтвердил движение российского комплекса «Орешник» в Беларуси: ядерная угроза становится мобильной

Российский ядерный комплекс «Орешник» станет мобильным в Беларуси

Как отмечает белорусское издание, Лукашенко подчеркнул, что у США якобы нет точной информации о наличии российского тактического ядерного вооружения в Беларуси. Он откровенно признал, что Минск сознательно не раскрывает никаких деталей, ссылаясь на секретность и рассуждения безопасности. При этом Лукашенко подтвердил, что ядерное оружие обслуживается в России и возвращается в Беларусь в самом "современном варианте".

Напомним, как ранее сообщал портал "Комментарии", Министерство финансов США смягчило некоторые санкции против Беларуси , отменив меры против национальной авиакомпании и разрешив операции, связанные с самолетом самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. А также илорусский правитель Александр Лукашенко сделал неожиданное заявление , призвав граждан Украины рассматривать возможность работы на белорусских предприятиях. Это произошло на фоне оттока белорусов из собственной страны, что создает парадокс: он приглашает приезжать украинцев, тогда как сами белорусы массово покидают родную страну в поисках лучших условий жизни за рубежом. Кроме того, недавно Лукашенко хвастался, что на территории Беларуси скоро будет "Орешник" и он " нанесет удар " своим "врагам".




