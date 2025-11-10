Лукашенко подтвердил движение российского комплекса «Орешник» в Беларуси: ядерная угроза становится мобильной

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что российский мобильный комплекс "Орешник", несущий тактическое ядерное вооружение, уже в декабре заступит на боевое дежурство на территории Беларуси. По его словам, этот комплекс "никогда не будет стоять на одном месте" и будет постоянно передвигаться по стране, готовый в любой момент нанести удар. Об этом сообщает белорусское агентство БелТА.

Российский ядерный комплекс «Орешник» станет мобильным в Беларуси

Как отмечает белорусское издание, Лукашенко подчеркнул, что у США якобы нет точной информации о наличии российского тактического ядерного вооружения в Беларуси. Он откровенно признал, что Минск сознательно не раскрывает никаких деталей, ссылаясь на секретность и рассуждения безопасности. При этом Лукашенко подтвердил, что ядерное оружие обслуживается в России и возвращается в Беларусь в самом "современном варианте".

