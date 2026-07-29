Лукашенко остаточно втратить контроль над своєю армією: Україну попередили про найгірший сценарій

Росія може спробувати залучити білоруську армію до війни проти України, якщо Кремлю знадобиться швидко збільшити чисельність своїх військ. Такий сценарій можливий у разі оголошення нової хвилі мобілізації восени. Про це в коментарі УНІАН заявив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук.

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За його словами, зараз українські Сили оборони діють одразу у двох напрямках. Перший передбачає знекровлення російської армії через удари по логістиці, складах і ресурсах, другий — системне виснаження противника шляхом знищення особового складу та військової техніки.

Експерт зазначив, що щомісяця українські військові ліквідовують приблизно 30–35 тисяч російських окупантів.

"Російська мобілізаційна машина може щомісяця залучати 30–35 тисяч цивільних, перетворюючи їх на військових. Наше завдання – знищувати більше окупантів, ніж Росія здатна мобілізувати. Саме тому їхній наступальний потенціал знижується", – пояснив Лакійчук.

Водночас, за його оцінкою, Кремль може спробувати вирішити проблему нестачі резервів шляхом одномоментного залучення вже підготовлених військових із союзних держав.

"Їм потрібно збільшити чисельність збройних сил до 1 млн 200 тисяч, але за місяць це зробити неможливо. Росіянам потрібне одномоментне поповнення армії на 30–90 тисяч військовослужбовців. На ці два-три місяці їм необхідно десь узяти вже підготовлених, озброєних та екіпірованих людей", – зазначив експерт.

За словами Лакійчука, у Кремля фактично є два можливі джерела такого резерву.

"У цій ситуації можливі два варіанти – або північнокорейці, або білоруси. З білорусами складніше: Лукашенко не збирається віддавати свою армію Путіну, але це не означає, що Путін сам її не забере. Тоді в росіян може з'явитися ще близько 40–60 тисяч військовослужбовців", – наголосив він.

Експерт також не виключив повторного залучення військових КНДР. Він нагадав, що Пхеньян уже передавав Росії понад 10 тисяч військовослужбовців, а нова домовленість між Кім Чен Ином і Володимиром Путіним, на його думку, є цілком можливою.

"Імовірність того, що вони домовляться, доволі висока", – підсумував Лакійчук.

Портал "Коментарі" вже писав, що удень 29 липня російські війська здійснили ракетну атаку на Одесу. Повітряна тривога в місті тривала менше десяти хвилин, однак за цей час у великому обласному центрі пролунала серія вибухів. Внаслідок удару зазнав пошкоджень об'єкт цивільної інфраструктури.