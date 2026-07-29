Лукашенко окончательно потеряет контроль над своей армией: Украину предупредили о самом худшем сценарии

Россия может попытаться вовлечь белорусскую армию в войну против Украины, если Кремлю понадобится быстро увеличить численность своих войск. Такой сценарий возможен при оглашении новой волны мобилизации осенью. Об этом в комментарии УНИАН заявил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук.

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По его словам, сейчас украинские Силы обороны действуют сразу в двух направлениях. Первый предполагает обескровливание российской армии из-за ударов по логистике, составам и ресурсам, второй — системное истощение противника путем уничтожения личного состава и военной техники.

Эксперт отметил, что ежемесячно украинские военные ликвидируют около 30-35 тысяч российских оккупантов.

"Российская мобилизационная машина может ежемесячно привлекать 30–35 тысяч гражданских, превращая их в военных. Наша задача – уничтожать больше окупантов, чем Россия способна мобилизовать. Именно поэтому их наступательный потенциал снижается", – объяснил Лакийчук.

В то же время, по его оценке, Кремль может попытаться решить проблему нехватки резервов путем сиюминутного привлечения уже подготовленных военных из союзных государств.

"Им нужно увеличить численность вооруженных сил до 1 млн. 200 тысяч, но за месяц это сделать невозможно. Россиянам нужно одномоментное пополнение армии на 30-90 тысяч военнослужащих. На эти два-три месяца им необходимо где-нибудь взять уже подготовленных, вооруженных и экипированных людей", – отметил эксперт.

По словам Лакийчука, у Кремля фактически есть два возможных источника такого резерва.

"В этой ситуации возможны два варианта – либо северокорейцы, либо белорусы. С белорусами сложнее: Лукашенко не собирается отдавать свою армию Путину, но это не значит, что Путин сам ее не отнимет. Тогда у россиян может появиться еще около 40-60 тысяч военнослужащих", – подчеркнул он.

Эксперт также не исключил повторного привлечения военных КНДР. Он напомнил, что Пхеньян уже передавал России более 10 тысяч военнослужащих, а новая договоренность между Ким Чен Ином и Владимиром Путиным, по его мнению, вполне возможна.

"Вероятность того, что они договорятся, достаточно высока", – подытожил Лакийчук.

Портал "Комментарии" уже писал, что днем 29 июля российские войска совершили ракетную атаку на Одессу. Воздушная тревога в городе продолжалась менее десяти минут, однако в это время в большом областном центре прозвучала серия взрывов. В результате удара получил повреждения объект гражданской инфраструктуры.