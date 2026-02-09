Лукашенко готує наступ на Київ: нам Заході помітили вкрай тривожну тенденцію

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко оголосив про масштабну перевірку боєготовності збройних сил країни, яка триватиме щонайменше до весни 2026 року. Цей крок відбувається на тлі розгортання нових російських ракетних комплексів "Орешнік" та будівництва додаткових військових полігонів, що змушує українську сторону залишатися на високій готовності та уважно стежити за подіями на північному кордоні.

Фото: з відкритих джерел

За даними Forbes, головною метою перевірки є оцінка відповідності білоруської армії чинним стандартам бойової готовності. Під час навчань військові відпрацьовують різні сценарії оборони ключових об’єктів, застосовують безпілотники, засоби радіоелектронної боротьби та сучасні технології для підвищення оборонного потенціалу. У заходах беруть участь як діючі підрозділи, так і резервісти, що дозволяє оцінити рівень мобілізаційної готовності та здатність швидко реагувати на потенційні загрози.

Лукашенко підкреслив, що перевірка боєготовності буде тривалою та системною, триватиме щонайменше до весни 2026 року, і залучення резервістів стане ключовою складовою навчального процесу. Це демонструє намір Білорусі зміцнити військову інфраструктуру та підготуватися до можливих нестабільних ситуацій у регіоні.

Українська сторона постійно відстежує перебіг цих заходів, адже з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Лукашенко надавав підтримку президенту РФ Володимиру Путіну. Хоча прямої російської військової присутності в Білорусі наразі менше, Лукашенко заявив, що російська армія може й надалі використовувати територію країни як "плацдарм для розгортання сил". Експерти Інституту вивчення війни (ISW) попереджають про зростання ризиків і наголошують на необхідності пильності з боку України.

Як вже писали "Коментарі", російські війська готують ще одну масштабну атаку на Україну за допомогою ракет та безпілотних літальних апаратів. Про це 8 лютого повідомив моніторинговий канал ЄРадар, зазначивши підвищену активність стратегічної авіації РФ.