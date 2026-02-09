logo_ukra

Війна з Росією Агресор збирає останні сили: стало відомо про вкрай небезпечну перспективу для України
Агресор збирає останні сили: стало відомо про вкрай небезпечну перспективу для України

Ймовірність нової атаки висока: Росія перекинула Ту-95 на аеродром "Енгельс"

9 лютого 2026, 11:00
Російські війська готують ще одну масштабну атаку на Україну за допомогою ракет та безпілотних літальних апаратів. Про це 8 лютого повідомив моніторинговий канал ЄРадар, зазначивши підвищену активність стратегічної авіації РФ.

Агресор збирає останні сили: стало відомо про вкрай небезпечну перспективу для України

У рамках підготовки до удару чотири бомбардувальники Ту-95МС були передислоковані з аеродрому "Дягілево" на "Енгельс". Ці літаки обладнані крилатими ракетами і готові до виконання бойових завдань. Ще два Ту-95 залишаються на аеродромі "Оленя" у бойовій готовності. За словами експертів, після виконання наступного удару ці останні борти стратегічної авіації РФ можуть бути переведені на Далекий Схід для поповнення запасів ракет.

В ніч на 9 лютого російські дрони атакували райони Одеської області. Близько опівночі у регіоні оголосили повітряну тривогу. Моніторингові дані свідчать, що у напрямку північних районів Одеси рухалося щонайменше п’ятнадцять ударних безпілотників. У результаті обстрілів загинув 35-річний чоловік, ще двоє людей отримали поранення, серед них 19-річна дівчина. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Російські окупанти також продовжують атаки на столицю України. Ввечері 8 лютого Київ зазнав ударів балістичних ракет — вибухи були дуже сильними, у місті працювали сили ППО для відбиття атак.

Варто зазначити, що ще 7 лютого Росія здійснила ракетні та дронові удари по західних областях України. Повітряна тривога була оголошена майже по всій країні, а вибухи лунали на Львівщині, Рівненщині, Івано-Франківщині, Вінниччині, Харківщині, Кіровоградщині, Київщині та Дніпропетровщині.

Як вже писали "Коментарі", Росія не зможе повністю захопити Донецьку та Луганську області до кінця 2026 року, попри всі свої зусилля, заявив командир Грузинського національного легіону Мамука Мамулашвілі під час онлайн-чату на Главреді.



