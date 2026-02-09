Агресор збирає останні сили: стало відомо про вкрай небезпечну перспективу для України

Російські війська готують ще одну масштабну атаку на Україну за допомогою ракет та безпілотних літальних апаратів. Про це 8 лютого повідомив моніторинговий канал ЄРадар, зазначивши підвищену активність стратегічної авіації РФ.

Фото: з відкритих джерел

У рамках підготовки до удару чотири бомбардувальники Ту-95МС були передислоковані з аеродрому "Дягілево" на "Енгельс". Ці літаки обладнані крилатими ракетами і готові до виконання бойових завдань. Ще два Ту-95 залишаються на аеродромі "Оленя" у бойовій готовності. За словами експертів, після виконання наступного удару ці останні борти стратегічної авіації РФ можуть бути переведені на Далекий Схід для поповнення запасів ракет.

В ніч на 9 лютого російські дрони атакували райони Одеської області. Близько опівночі у регіоні оголосили повітряну тривогу. Моніторингові дані свідчать, що у напрямку північних районів Одеси рухалося щонайменше п’ятнадцять ударних безпілотників. У результаті обстрілів загинув 35-річний чоловік, ще двоє людей отримали поранення, серед них 19-річна дівчина. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Російські окупанти також продовжують атаки на столицю України. Ввечері 8 лютого Київ зазнав ударів балістичних ракет — вибухи були дуже сильними, у місті працювали сили ППО для відбиття атак.

Варто зазначити, що ще 7 лютого Росія здійснила ракетні та дронові удари по західних областях України. Повітряна тривога була оголошена майже по всій країні, а вибухи лунали на Львівщині, Рівненщині, Івано-Франківщині, Вінниччині, Харківщині, Кіровоградщині, Київщині та Дніпропетровщині.

