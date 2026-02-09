Агрессор собирает последние силы: стало известно о крайне опасной перспективе для Украины

Российские войска готовят еще одну масштабную атаку на Украину с помощью ракет и беспилотных летательных аппаратов. Об этом 8 февраля сообщил мониторинговый канал ЕРадар, отметив повышенную активность стратегической авиации РФ.

Фото: из открытых источников

В рамках подготовки к удару четыре бомбардировщика Ту-95МС были передислоцированы с аэродрома "Дягилево" на "Энгельс". Эти самолеты оборудованы крылатыми ракетами и готовы к выполнению боевых задач. Еще два Ту-95 остаются на аэродроме "Оленя" в боевой готовности. По словам экспертов, после выполнения следующего удара эти последние борта стратегической авиации РФ могут быть переведены на Дальний Восток для пополнения запасов ракет.

В ночь на 9 февраля российские дроны атаковали районы Одесской области. Около полуночи в регионе была объявлена воздушная тревога. Мониторинговые данные свидетельствуют, что в направлении северных районов Одессы двигалось не менее пятнадцати ударных беспилотников. В результате обстрелов погиб 35-летний мужчина, еще два человека получили ранения, среди них 19-летняя девушка. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Российские оккупанты также продолжают атаки на столицу Украины. Вечером 8 февраля Киев получил удары баллистических ракет — взрывы были очень сильными, в городе работали силы ПВО для отражения атак.

Следует отметить, что еще 7 февраля Россия нанесла ракетные и дроновые удары по западным областям Украины. Воздушная тревога была объявлена почти по всей стране, а взрывы раздавались во Львовской, Ровенской, Ивано-Франковской, Винницкой, Харьковской, Кировоградской, Киевской и Днепропетровщине.

Как уже писали "Комментарии", Россия не сможет полностью захватить Донецкую и Луганскую области до конца 2026 года, несмотря на все свои усилия, заявил командир Грузинского национального легиона Мамука Мамулашвили во время онлайн-чата на Главреде.