Клименко Елена
Росія не зможе повністю захопити Донецьку та Луганську області до кінця 2026 року, попри всі свої зусилля, заявив командир Грузинського національного легіону Мамука Мамулашвілі під час онлайн-чату на Главреді.
Фото: 24 Канал
"Я впевнений, що Росія не досягне цієї мети, але спроби просування вона робитиме", — наголосив військовий.
Він підкреслив, що країна-агресорка готова щодня втрачати тисячі солдатів заради мінімального здобутку на фронті, рухаючись буквально на кілька метрів.
Мамулашвілі відзначив, що сучасне протистояння набуває характеру війни на виснаження, і вже зараз помітні ознаки стомлення та значних втрат серед російських військ. За його словами, агресор втратив темп наступальних дій і демонструє найгірші результати з початку повномасштабного вторгнення.
Схожої думки дотримується і бригадний генерал, командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький. Він зазначив, що українські війська намагаються створити такі умови, за яких подальші атаки противника стають безперспективними. Основна мета України — позбавити Росію можливості вести ефективний наступ і тим самим забезпечити собі вигідні позиції для майбутніх переговорів.
Він підкреслив, що агресор намагається розраховувати на зміни сезонних умов, хоча реальна бойова ситуація все більше ставить його в глухий кут.
Як вже писали "Коментарі", Росія продовжує відчувати наслідки повномасштабної війни проти України, розв’язаної Кремлем. Останным часом серйозні проблеми зачепили й Брянську область: повідомляється, що була пошкоджена підстанція 750 кВ "Новобрянська".