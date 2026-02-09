Чи досягне Путін своєї головної мети на Донбасі: несподіваний прогноз на 2026 рік

Росія не зможе повністю захопити Донецьку та Луганську області до кінця 2026 року, попри всі свої зусилля, заявив командир Грузинського національного легіону Мамука Мамулашвілі під час онлайн-чату на Главреді.

Фото: 24 Канал

"Я впевнений, що Росія не досягне цієї мети, але спроби просування вона робитиме", — наголосив військовий.

Він підкреслив, що країна-агресорка готова щодня втрачати тисячі солдатів заради мінімального здобутку на фронті, рухаючись буквально на кілька метрів.

Мамулашвілі відзначив, що сучасне протистояння набуває характеру війни на виснаження, і вже зараз помітні ознаки стомлення та значних втрат серед російських військ. За його словами, агресор втратив темп наступальних дій і демонструє найгірші результати з початку повномасштабного вторгнення.

Схожої думки дотримується і бригадний генерал, командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький. Він зазначив, що українські війська намагаються створити такі умови, за яких подальші атаки противника стають безперспективними. Основна мета України — позбавити Росію можливості вести ефективний наступ і тим самим забезпечити собі вигідні позиції для майбутніх переговорів.

"Зараз російські війська сильно гальмують на фронті. Темпи просування найнижчі з 2022 року, але вони все ще сподіваються, що після зими їхня "зелена тактика" інфільтрації знову спрацює", — додав Білецький.

Він підкреслив, що агресор намагається розраховувати на зміни сезонних умов, хоча реальна бойова ситуація все більше ставить його в глухий кут.

