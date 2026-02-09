logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.05

EUR/UAH

50.76

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Чи досягне Путін своєї головної мети на Донбасі: несподіваний прогноз на 2026 рік
commentss НОВИНИ Всі новини

Чи досягне Путін своєї головної мети на Донбасі: несподіваний прогноз на 2026 рік

Військовий зазначив, що Росія не зможе досягти своїх стратегічних цілей у війні проти України, навіть готова нести величезні втрати за спроби просування вперед

9 лютого 2026, 09:50
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Росія не зможе повністю захопити Донецьку та Луганську області до кінця 2026 року, попри всі свої зусилля, заявив командир Грузинського національного легіону Мамука Мамулашвілі під час онлайн-чату на Главреді.

Чи досягне Путін своєї головної мети на Донбасі: несподіваний прогноз на 2026 рік

Фото: 24 Канал

"Я впевнений, що Росія не досягне цієї мети, але спроби просування вона робитиме", — наголосив військовий. 

Він підкреслив, що країна-агресорка готова щодня втрачати тисячі солдатів заради мінімального здобутку на фронті, рухаючись буквально на кілька метрів. 

Мамулашвілі відзначив, що сучасне протистояння набуває характеру війни на виснаження, і вже зараз помітні ознаки стомлення та значних втрат серед російських військ. За його словами, агресор втратив темп наступальних дій і демонструє найгірші результати з початку повномасштабного вторгнення. 

Схожої думки дотримується і бригадний генерал, командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький. Він зазначив, що українські війська намагаються створити такі умови, за яких подальші атаки противника стають безперспективними. Основна мета України — позбавити Росію можливості вести ефективний наступ і тим самим забезпечити собі вигідні позиції для майбутніх переговорів. 

"Зараз російські війська сильно гальмують на фронті. Темпи просування найнижчі з 2022 року, але вони все ще сподіваються, що після зими їхня "зелена тактика" інфільтрації знову спрацює", — додав Білецький. 

Він підкреслив, що агресор намагається розраховувати на зміни сезонних умов, хоча реальна бойова ситуація все більше ставить його в глухий кут. 

Як вже писали "Коментарі", Росія продовжує відчувати наслідки повномасштабної війни проти України, розв’язаної Кремлем. Останным часом серйозні проблеми зачепили й Брянську область: повідомляється, що була пошкоджена підстанція 750 кВ "Новобрянська".



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини