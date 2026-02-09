Відплата за звірства настала: стало відомо про потужний приліт по надважливому об'єкту у РФ

Росія продовжує відчувати наслідки повномасштабної війни проти України, розв’язаної Кремлем. Останным часом серйозні проблеми зачепили й Брянську область: повідомляється, що була пошкоджена підстанція 750 кВ "Новобрянська".

Фото: з відкритих джерел

Цей об’єкт є критично важливим для магістральної енергомережі регіону, і його виведення з ладу загрожує стабільності електропостачання, передбачає значні та тривалі перебої з електрикою. Про це повідомляє Telegram-канал Еxilenova+.

За наявною інформацією, аварія сталася на підстанції "Новобрянська", що розташована в населеному пункті Вигоничі. Експерти відзначають, що пошкодження ключового вузла мережі безпосередньо впливає на роботу всієї системи електропостачання Брянської області.

В Еxilenova+ підкреслили, що наслідки від цієї аварії відчують всі мешканці регіону. Систематичні удари по підстанції можуть призвести до дестабілізації магістральної енергомережі, перевантаження суміжних підстанцій та зростання масштабних і тривалих відключень світла. Автори публікації порівнюють ситуацію з дзеркальними діями РФ щодо енергетичної інфраструктури України.

До цього випадку, в ніч на 8 лютого, губернатор Бєлгородської області Олександр Богомаз повідомляв про удари ракетами великої дальності "Нептун" та системами реактивного залпового вогню "Хаймарс", які спричинили проблеми з тепло- та електропостачанням у семи муніципальних утвореннях.

Варто зауважити, що представники російської влади називають атаки на українську енергетичну інфраструктуру "терористичними та навмисними", тоді як власні аналогічні дії по порушенню електропостачання на своїй території вони, схоже, не визнають тероризмом.

