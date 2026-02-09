Россия продолжает ощущать последствия полномасштабной войны против Украины, развязанной Кремлем. В последнее время серьезные проблемы затронули и Брянскую область: сообщается, что была повреждена подстанция 750 кВ "Новобрянская".

Фото: из открытых источников

Этот объект является критически важным для магистральной сети региона, и его выведение из строя угрожает стабильности электроснабжения, предусматривает значительные и длительные перебои с электричеством. Об этом сообщает Telegram-канал Еxilenova.

По имеющейся информации, авария произошла на подстанции "Новобрянская", расположенной в населенном пункте Выгоничи. Эксперты отмечают, что повреждение ключевого узла сети оказывает непосредственное влияние на работу всей системы электроснабжения Брянской области.

В Еxilenova подчеркнули, что последствия этой аварии почувствуют все жители региона. Систематические удары по подстанции могут привести к дестабилизации магистральной энергосети, перегрузке смежных подстанций и росту масштабных и длительных отключений света. Авторы публикации сравнивают ситуацию с зеркальными действиями РФ по энергетической инфраструктуре Украины.

К этому случаю, в ночь на 8 февраля, губернатор Белгородской области Александр Богомаз сообщал об ударах ракетами большой дальности "Нептун" и системами реактивного залпового огня "Хаймарс", повлекших проблемы с тепло- и электроснабжением в семи муниципальных образованиях.

Стоит отметить, что представители российских властей называют атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру "террористическими и умышленными", в то время как собственные аналогичные действия по нарушению электроснабжения на своей территории они, похоже, не признают терроризмом.

Портал "Комментарии" уже писал, что перед Владимиром Путиным постепенно сужается пространство для маневра. Президент Украины Владимир Зеленский убежден: из-за серьезных экономических трудностей и значительных потерь российской армии на фронте глава Кремля может оказаться перед выбором — либо останавливать войну, либо объявлять новую волну мобилизации