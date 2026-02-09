Лукашенко готовит наступление на Киев: на Западе заметили крайне тревожную тенденцию

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко объявил о масштабной проверке боеготовности вооруженных сил страны, которая продлится, по меньшей мере, до весны 2026 года. Этот шаг происходит на фоне развертывания новых российских ракетных комплексов "Орешник" и строительства дополнительных военных полигонов, что заставляет украинскую сторону оставаться на высокой готовности и следить за событиями на северной границе.

Фото: из открытых источников

По данным Forbes, главной целью проверки является оценка соответствия белорусской армии действующим стандартам боевой готовности. Во время учений военные отрабатывают различные сценарии обороны ключевых объектов, используют беспилотники, средства радиоэлектронной борьбы и современные технологии для повышения оборонного потенциала. В мероприятиях принимают участие как действующие подразделения, так и резервисты, что позволяет оценить уровень мобилизационной готовности и быстро реагировать на потенциальные угрозы.

Лукашенко подчеркнул, что проверка боеготовности будет продолжительной и системной, продлится, по меньшей мере, до весны 2026 года, и привлечение резервистов станет ключевой составляющей учебного процесса. Это демонстрирует намерение Беларуси укрепить военную инфраструктуру и подготовиться к возможным нестабильным ситуациям в регионе.

Украинская сторона постоянно отслеживает эти мероприятия, ведь с начала полномасштабного вторжения России в Украину Лукашенко оказывал поддержку президенту РФ Владимиру Путину. Хотя прямого российского военного присутствия в Беларуси пока меньше, Лукашенко заявил, что российская армия может и дальше использовать территорию страны как "плацдарм для развертывания сил". Эксперты Института изучения войны (ISW) предупреждают о росте рисков и подчеркивают необходимость бдительности со стороны Украины.

Как уже писали "Комментарии", российские войска готовят еще одну масштабную атаку на Украину с помощью ракет и беспилотных летательных аппаратов. Об этом 8 февраля сообщил мониторинговый канал ЕРадар, отметив повышенную активность стратегической авиации РФ.