Лукашенко дозволить Путіну перетворити життя українців на пекло: експерт шокував жорстким ультиматумом

Росія розширює інфраструктуру для запуску далекобійних безпілотників, створюючи додаткову загрозу не лише Україні, а й країнам НАТО. За даними супутникового аналізу, про який повідомляють ЗМІ, у прикордонних із Україною та Білоруссю районах нібито виявили нові військові об’єкти та десятки пускових рейок. Військовий експерт Роман Світан наголошує, що головна небезпека полягає у можливості використання таких майданчиків із території Білорусі.

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"Однозначно можуть. І росіяни, і білоруси. Пускова установка – це досить легка у виробництві й масштабуванні річ", – зазначив Світан.

За його словами, сам факт існування пускових позицій ще не означає неминучого застосування дронів. Вирішальним фактором стане реакція України та країн НАТО.

"Якщо Лукашенко або Путін будуть розуміти, що ніякої реакції не буде, так вони будуть запускати це на 100%", – наголосив експерт.

Світан вважає, що використання білоруської території для ударів має отримати максимально жорстку відповідь. За його оцінкою, саме демонстрація готовності знищувати військову інфраструктуру може стати стримувальним фактором.

"Чим жорсткіше ми до цього ставитимемося, тим менше буде летіти на нашу територію", – пояснив він.

Експерт також звернув увагу на вразливість білоруської економіки. У разі масштабного залучення її території до атак під ударом можуть опинитися важливі промислові та логістичні об’єкти.

Водночас Світан закликає не чекати масштабного розгортання атак, а заздалегідь продемонструвати, якою буде відповідь на перший же запуск із Білорусі. На його думку, саме така позиція може змусити Москву й Мінськ відмовитися від подальшого використання нових пускових майданчиків.

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