"Ідеальний шторм" в Україні майже забезпечено: експерт приголомшив заявою про страшний сценарій

Україна може зіткнутися з надзвичайно складним опалювальним сезоном через дефіцит ракет-перехоплювачів для боротьби з російською балістикою та значні пошкодження енергетичної інфраструктури. Політолог Андрій Золотарьов попереджає: майбутня зима може виявитися найважчою за останні роки.

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За його словами, зі "шахедами" та крилатими ракетами українська ППО здатна боротися наявними системами. Натомість ефективно протидіяти балістичним ракетам можуть передусім Patriot і SAMP/T, а із боєприпасами для них нині виникла серйозна проблема.

"Нам треба готуватися до "чорної зими", коли ми зіткнемося з дефіцитом електроенергії та тепла", – заявив Золотарьов.

Він наголосив, що проблема електропостачання безпосередньо пов'язана з опаленням міст. Особливо складною ситуація може бути у Києві, де російські удари вже завдали значної шкоди енергетичній інфраструктурі.

"Якщо немає електроенергії, то немає й тепла. Тому в Києві буде дуже складно з опаленням і освітленням, особливо в багатоповерхівках", – зазначив політолог.

За його оцінкою, попередні зими з тривалими відключеннями можуть здатися "легкою прогулянкою" порівняно з майбутнім опалювальним сезоном. Додатковими ризиками можуть стати удари по логістиці, проблеми з транспортними маршрутами та роботою портів.

"Ми ризикуємо отримати "ідеальний шторм", коли фронт втримається, але можуть початися проблеми в тилу", – попередив Золотарьов.

Експерт закликав українців заздалегідь оцінити власні ризики та підготуватися до можливих тривалих перебоїв із електрикою й теплом. Особливо це стосується родин із дітьми та літніми людьми.

"Якщо є люди похилого віку та діти, то краще подумати про переселення в безпечніші місця", – наголосив Золотарьов.

Портал "Коментарі" вже писав, що на тлі підготовки до нового зимового періоду в Україні дедалі частіше звучать заяви про можливий тиск з боку західних партнерів. Президент Володимир Зеленський і командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді вже звертали увагу на сумніви щодо достатнього рівня допомоги з боку європейських країн. Політолог Валерій Клочок вважає, що ситуацію потрібно оцінювати ширше. За його словами, Україна має справу саме з партнерами, а не союзниками, і це принципова відмінність.