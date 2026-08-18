Захід вирішив остаточно принизити Україну перед зимою: експерт попередив про страшний сценарій

На тлі підготовки до нового зимового періоду в Україні дедалі частіше звучать заяви про можливий тиск з боку західних партнерів. Президент Володимир Зеленський і командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді вже звертали увагу на сумніви щодо достатнього рівня допомоги з боку європейських країн. Політолог Валерій Клочок вважає, що ситуацію потрібно оцінювати ширше. За його словами, Україна має справу саме з партнерами, а не союзниками, і це принципова відмінність.

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"Вони наші партнери. Це дуже важлива деталь і річ. Вони ж намагаються домогтися угоди про завершення російсько-української війни", – зазначив експерт.

Клочок наголошує, що власні інтереси мають і європейські держави, і адміністрація президента США Дональда Трампа. Водночас їхні підходи до завершення війни можуть відрізнятися.

Експерт також відкинув припущення, що Вашингтон нібито може укласти мирну угоду з Москвою в обхід України.

"Говорити про те, що Сполучені Штати Америки підпишуть угоду якусь із Росією про мир в обхід інтересів України, – це все від лукавого", – сказав Клочок.

Він звернув увагу на те, що Трамп уже тривалий час перебуває при владі, але досі не пішов на такий крок. На думку політолога, цьому заважають, зокрема, позиція Європи та її інтереси, які не завжди збігаються з українськими.

Клочок назвав нинішню конфігурацію "антиросійською коаліцією США, Європа, Україна". При цьому, за його словами, інтереси трьох сторін можуть максимально зблизитися саме тоді, коли це стане критично важливим для досягнення домовленостей.

"В певний момент часу вони будуть максимально близькими один до одного, що може дійсно підштовхнути Росію до укладання угоди", – спрогнозував політолог.

Портал "Коментарі" вже писав, що під ранок 18 серпня Росія завдала чергового удару по Київщині. Цього разу під атакою опинилися Бровари та район. Російські безпілотники влучили в об’єкти цивільної інфраструктури, унаслідок чого зафіксовано пошкодження та виникли пожежі. Про атаку повідомила Київська обласна військова адміністрація. За інформацією влади, станом на 7:30 у Броварському районі пошкоджені офісна будівля, складські приміщення та приватний житловий будинок.