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Місто під Києвом не може оговтатися від страшного удару РФ: відомо про масштабні влучання і пожежу

За даними влади, у Броварському районі внаслідок атаки пошкоджено офісну будівлю, складські приміщення та приватний будинок

18 серпня 2026, 08:35
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Клименко Елена

Під ранок 18 серпня Росія завдала чергового удару по Київщині. Цього разу під атакою опинилися Бровари та район. Російські безпілотники влучили в об’єкти цивільної інфраструктури, унаслідок чого зафіксовано пошкодження та виникли пожежі. Про атаку повідомила Київська обласна військова адміністрація. За інформацією влади, станом на 7:30 у Броварському районі пошкоджені офісна будівля, складські приміщення та приватний житловий будинок.

Місто під Києвом не може оговтатися від страшного удару РФ: відомо про масштабні влучання і пожежу

Фото: з відкритих джерел

Попередньо, інформації про загиблих або травмованих не надходило. Водночас у Київській ОВА наголосили, що на момент повідомлення російська атака ще тривала, тому жителів області закликали не залишати укриття та перебувати у безпечних місцях до завершення повітряної тривоги.

У місцевих Telegram-каналах також поширювалися кадри з наслідками удару. На них, за повідомленнями, видно масштабну пожежу, яка спалахнула після прильотів у Броварах.

Небезпека для Києва та області вранці залишалася високою. За даними моніторингових каналів, у напрямку столиці та Київщини рухалася група реактивних безпілотників. Частина цілей прямувала через район Київського водосховища на південь, інші БпЛА рухалися у бік Великої Димерки та Броварів із півночі. Також повідомлялося про дрони, які летіли курсом на Обухів та Яготин.

У Повітряних силах закликали мешканців області залишатися уважними до сигналів повітряної тривоги та не ігнорувати попередження про загрозу з повітря.

Портал "Коментарі" вже писав, що у Москві раптово скасували щорічний Міжнародний військово-музичний фестиваль "Спаська вежа", який мав розпочатися 21 серпня на Червоній площі. Організатори заявили, що проведення чотириденного заходу перенесено на наступний рік через обставини, які від них не залежать.



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