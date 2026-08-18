Город под Киевом не может оправиться от страшного удара РФ: известно о масштабных попаданиях и пожаре

Под утро 18 августа Россия нанесла очередной удар по Киевщине. В этот раз под атакой оказались Бровары и район. Российские беспилотники попали в объекты гражданской инфраструктуры, в результате чего зафиксированы повреждения и возникли пожары. Об атаке сообщила Киевская областная военная администрация. По информации властей, по состоянию на 7.30 в Броварском районе повреждены офисное здание, складские помещения и частный жилой дом.

Фото: из открытых источников

Предварительно, информации о погибших или травмированных не поступало. В то же время в Киевской ОВА подчеркнули, что на момент сообщения российская атака еще продолжалась, поэтому жителей области призвали не покидать укрытие и находиться в безопасных местах до завершения воздушной тревоги.

В местных Telegram каналах также распространялись кадры с последствиями удара. На них, по сообщениям, виден масштабный пожар, вспыхнувший после прилетов в Броварах.

Опасность для Киева и области по утрам оставалась высокой. По данным мониторинговых каналов, в направлении столицы и Киевщины двигалась группа реактивных беспилотников. Часть целей направлялась через район Киевского водохранилища на юг, другие БПЛА двигались в сторону Большой Дымерки и Броваров с севера. Также сообщалось о дронах, летевших курсом на Обухов и Яготин.

В Воздушных силах призвали жителей области оставаться внимательными к сигналам воздушной тревоги и не игнорировать предупреждение об угрозе воздуха.

Портал "Комментарии" уже писал, что в Москве внезапно отменили ежегодный Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская вежа", который должен был начаться 21 августа на Красной площади. Организаторы заявили, что проведение четырехдневного мероприятия перенесено на следующий год из-за обстоятельств, которые от них не зависят.