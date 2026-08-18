"Идеальный шторм" в Украине почти обеспечен: эксперт ошеломил заявлением о страшном сценарии

Украина может столкнуться с сложнейшим отопительным сезоном из-за дефицита ракет-перехватчиков для борьбы с российской баллистикой и значительных повреждений энергетической инфраструктуры. Политолог Андрей Золотарев предупреждает: предстоящая зима может оказаться самой тяжелой за последние годы.

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По его словам, с "шахедами" и крылатыми ракетами украинская ПВО способна бороться имеющимися системами. В свою очередь, эффективно противодействовать баллистическим ракетам могут прежде всего Patriot и SAMP/T, а с боеприпасами для них в настоящее время возникла серьезная проблема.

"Нам нужно готовиться к "черной зиме", когда мы столкнемся с дефицитом электроэнергии и тепла", – заявил Золотарев.

Он подчеркнул, что проблема электроснабжения напрямую связана с отоплением городов. Особенно сложной ситуация может оказаться в Киеве, где российские удары уже нанесли значительный ущерб энергетической инфраструктуре.

"Если нет электроэнергии, то нет и тепла. Поэтому в Киеве будет очень сложно с отоплением и освещением, особенно в многоэтажках", – отметил политолог.

По его оценке, предыдущие зимы с длительными отключениями могут показаться "легкой прогулкой" по сравнению с предстоящим отопительным сезоном. Дополнительными рисками могут стать удары по логистике, проблемы с транспортными маршрутами и работой портов.

"Мы рискуем получить "идеальный шторм", когда фронт удержится, но могут начаться проблемы в тылу", — предупредил Золотарев.

Эксперт призвал украинцев заранее оценить свои риски и подготовиться к возможным длительным перебоям с электричеством и теплом. Особенно это касается семей с детьми и пожилыми людьми.

"Если есть пожилые люди и дети, то лучше подумать о переселении в более безопасные места", – подчеркнул Золотарев.

Портал "Комментарии" уже писал, что на фоне подготовки к новому зимнему периоду в Украине все чаще звучат заявления о возможном давлении со стороны западных партнеров. Президент Владимир Зеленский и командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди уже обращали внимание на сомнения в достаточном уровне помощи со стороны европейских стран. Политолог Валерий Клочок считает, что ситуацию нужно оценивать более широко. По его словам, Украина имеет дело именно с партнерами, а не союзниками, и это принципиальное отличие.