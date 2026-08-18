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Лукашенко позволит Путину превратить жизнь украинцев в ад: эксперт шокировал жестким ультиматумом

Свитан убежден, что использование территории Беларуси для атак должно вызвать максимально жесткий ответ.

18 августа 2026, 09:20
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Клименко Елена

Россия расширяет инфраструктуру для запуска дальнобойных беспилотников, создавая дополнительную угрозу не только для Украины, но и для стран НАТО. По данным спутникового анализа, о котором сообщают СМИ, в приграничных с Украиной и Белоруссией районах якобы обнаружили новые военные объекты и десятки пусковых рельсов. Военный эксперт Роман Свитан отмечает, что главная опасность состоит в возможности использования таких площадок с территории Беларуси.

Лукашенко позволит Путину превратить жизнь украинцев в ад: эксперт шокировал жестким ультиматумом

Фото: из открытых источников

Однозначно могут. И россияне, и белорусы. Пусковая установка – это достаточно легкая в производстве и масштабировании вещь", – отметил Свитан.

По его словам, сам факт существования пусковых позиций еще не означает неизбежного применения дронов. Решающим фактором будет реакция Украины и стран НАТО.

"Если Лукашенко или Путин будут понимать, что никакой реакции не будет, так они будут запускать это на 100%", — подчеркнул эксперт.

Свитан считает, что использование белорусской территории для ударов должно получить максимально жесткий ответ. По его оценке именно демонстрация готовности уничтожать военную инфраструктуру может стать сдерживающим фактором.

"Чем жестче мы будем к этому относиться, тем меньше будет лететь на нашу территорию", – пояснил он.

Эксперт также обратил внимание на уязвимость белорусской экономики. При масштабном привлечении ее территории к атакам под ударом могут оказаться важные промышленные и логистические объекты.

В то же время Свитан призывает не ждать масштабного развертывания атак, а заранее продемонстрировать, каким будет ответ на первый же запуск из Беларуси. По его мнению, именно такая позиция может вынудить Москву и Минск отказаться от дальнейшего использования новых пусковых площадок.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=it3HxJ2HZ9Q
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