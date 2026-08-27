Лукашенко цинічно наживається на крові українців: розкрито страшний задум Москви і Мінська

Війна Росії проти України стала для режиму Олександра Лукашенка не лише політичним, а й економічним ресурсом. Білорусь дедалі глибше інтегрується у російську військову економіку, отримуючи прибутки від постачання боєприпасів, комплектуючих, ремонту техніки та пального. Про це заявив радник лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської Франак Вячорка в проєкті "Український фокус. Ранок" на Slawa.TV та "Еспресо".

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За його словами, Лукашенко фактично використовує російську агресію як один зі способів підтримувати економічну стабільність свого режиму. Мінськ продає Росії озброєння, боєприпаси та деталі для військової техніки, отримуючи від цього значні доходи.

"Лукашенко заробляє на війні, на крові українців у першу чергу. Він продає снаряди, озброєння, деталі для військової техніки Росії", — заявив Вячорка.

Після запровадження західних санкцій, зазначає опозиціонер, білоруська влада почала перебудовувати економічну модель країни. Значну частину промислових потужностей переорієнтували на виконання російських військових замовлень. За оцінкою Вячорки, на потреби російської військової машини працюють понад 500 білоруських підприємств, більш як 250 із яких є державними.

Саме військові замовлення, за його словами, дозволили частково компенсувати наслідки санкцій і підтримати економіку. Однак така модель навряд чи може залишатися стабільною у довгостроковій перспективі.

Водночас білоруська армія безпосередньо у бойових діях проти України не бере участі. Допомога Москві відбувається насамперед через промисловість і логістику. Білоруські підприємства ремонтують та модернізують російську військову техніку, виготовляють необхідні компоненти та забезпечують РФ іншими ресурсами.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова виступила з черговими погрозами на адресу Великої Британії, звинувативши Лондон у нібито "прямій участі" у війні проти Росії. Відповідну заяву представниця російського зовнішньополітичного відомства зробила під час брифінгу.