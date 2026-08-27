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Лукашенко цинично наживается на крови украинцев: раскрыт страшный замысел Москвы и Минска

После введения санкций белорусские власти начали перенастраивать экономику страны, все больше подчиняя ее потребностям российского военно-промышленного комплекса

27 августа 2026, 15:30
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Клименко Елена

Война России против Украины стала для режима Александра Лукашенко не только политическим, но и экономическим ресурсом. Беларусь все глубже интегрируется в российскую военную экономику, получая доходы от поставок боеприпасов, комплектующих, ремонта техники и горючего. Об этом заявил советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Франак Вячорка в проекте "Украинский фокус. Утро" на Slawa.TV и "Эспрессо".

Лукашенко цинично наживается на крови украинцев: раскрыт страшный замысел Москвы и Минска

Фото: из открытых источников

По его словам, Лукашенко фактически использует российскую агрессию как один из способов поддерживать экономическую устойчивость своего режима. Минск продает России вооружения, боеприпасы и детали для военной техники, извлекая от этого значительные доходы.

"Лукашенко зарабатывает на войне, на крови украинцев, в первую очередь. Он продает снаряды, вооружение, детали для военной техники России", – заявил Вячорка.

После введения западных санкций, отмечает оппозиционер, белорусские власти начали перестраивать экономическую модель страны. Значительная часть промышленных мощностей была переориентирована на выполнение российских военных заказов. По оценке Вячорки, на нужды российской военной машины работают более 500 белорусских предприятий, более 250 из которых государственные.  

Именно военные заказы позволили частично компенсировать последствия санкций и поддержать экономику. Однако такая модель вряд ли может оставаться стабильной в долгосрочной перспективе.  

В то же время, белорусская армия непосредственно в боевых действиях против Украины не участвует. Помощь Москве происходит прежде всего через промышленность и логистику. Белорусские предприятия ремонтируют и модернизируют российскую военную технику, производят необходимые компоненты и обеспечивают РФ другими ресурсами.  

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова выступила с очередными угрозами в адрес Великобритании, обвинив Лондон в якобы "прямом участии" в войне против России. Соответствующее заявление представитель российского внешнеполитического ведомства сделала во время брифинга.



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