Лукашенка жорстко попередили: час визначитися остаточно

Лідер Білорусі Олександр Лукашенко не відмовився від допомоги Росії у війні проти України. На території Білорусі проводиться підготовка до можливого вторгнення російських військ на територію України. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Олександр Лукашенко. Фото портал "Коментарі"

Зазначав, що вздовж українського кордону в Білорусі завершується будівництво доріг, баз для боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів, які не мають жодного іншого сенсу, крім воєнного. У російських документах це прямо пов’язують із завданнями “СВО”.

Керівник Центру протидії дезінформації, лейтенант Андрій Коваленко прокоментував інформацію, отриману українською розвідкою.

“Дуже наївно росіяни думають, що все це проживе більше декількох днів у випадку використання проти України. Лукашенку час остаточно розірвати з Москвою, яка тягне його у війну, яку точно програє”, — зазначив Коваленко.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами військового Кирила Сазонова, лідер Білорусі Олександр Лукашенко вирішив не посилювати конфлікт з Україною, відключивши російські ретранслятори.

Лукашенко, зазначив він, злився і злив свого союзника Путіна. Він не став робити гучних заяв, не став грюкати дверима, посипати голову попелом. Просто тихо дав команду демонтувати або вимкнути ці ретранслятори… Він взагалі мовчав усі ці дні, але вирішив не чекати на термін закінчення ультиматуму, який поставив Володимир Зеленський.

За словами Сазонова, це не просто втрата маршруту дронів для Росії, це публічна втрата дуже важливого союзника. Для нас важливий факт, що Лукашенко злився і не захотів конфліктувати з Україною, вирішив не підтримувати Москву.