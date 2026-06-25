Путіна відверто зливають: що пішло не за планом Кремля у війні проти України

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Кречмаровская Наталия
Лідер Білорусі Олександр Лукашенко вирішив не посилювати конфлікт з Україною. Минулого тижня президент України Володимир Зеленський попередив “сусіда” про необхідність припинити допомогу Росії в обстрілах і відключити ретранслятори. І ворожі дрони змінили маршрути, якими заходили у повітряний простір України. Зеленський повідомив, що ретранслятори на території Білорусі вимкнено.
Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"
Військовий ЗСУ, політолог, військовий експерт Кирило Сазонов розповів, що вплинуло на рішення лідера Білорусі.
В Білорусі відкрито заявили про нейтралітет країни у війні Росії проти України.
На думку військового, Лукашенко врахував декілька факторів. По-перше, в Росії натякнули, що не будуть захищати Білорусь, а Лукашенко розуміє, що у разі прямого удару країна втратить важливі підприємства. І в Росії дали зрозуміти, що допомоги очікувати не варто. По-друге, втягування у війну ставить під сумнів подальше зближення Лукашенка та Трампа, адже останній відкрито підтримав жорстку позицію Зеленського.
Ще одним фактором рішення Лукашенка, на думку військового, могла стати позиція Китаю. Сазонов припускає, що спершу лідер Білорусі поцікавився думкою Китаю у питанні участі у війні в Україні.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Білорусь пішла на несподіване зближення з Україною.