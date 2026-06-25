Путіна відверто зливають: що пішло не за планом Кремля у війні проти України

Лідер Білорусі Олександр Лукашенко вирішив не посилювати конфлікт з Україною. Минулого тижня президент України Володимир Зеленський попередив “сусіда” про необхідність припинити допомогу Росії в обстрілах і відключити ретранслятори. І ворожі дрони змінили маршрути, якими заходили у повітряний простір України. Зеленський повідомив, що ретранслятори на території Білорусі вимкнено.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Військовий ЗСУ, політолог, військовий експерт Кирило Сазонов розповів, що вплинуло на рішення лідера Білорусі.

“Лукашенко злився і злив свого союзника Путіна. Він не став робити гучних заяв, не став грюкати дверима, посипати голову попелом. Просто тихо дав команду демонтувати або вимкнути ці ретранслятори… Він взагалі мовчав усі ці дні, але вирішив не чекати на термін закінчення ультиматуму, який поставив Володимир Зеленський”, — зауважив військовий.

В Білорусі відкрито заявили про нейтралітет країни у війні Росії проти України.

"Це не просто втрата маршруту дронів для Росії, це публічна втрата дуже важливого союзника. Для нас важливий факт, що Лукашенко злився і не захотів конфліктувати з Україною, вирішив не підтримувати Москву", — зазначив Сазонов.

На думку військового, Лукашенко врахував декілька факторів. По-перше, в Росії натякнули, що не будуть захищати Білорусь, а Лукашенко розуміє, що у разі прямого удару країна втратить важливі підприємства. І в Росії дали зрозуміти, що допомоги очікувати не варто. По-друге, втягування у війну ставить під сумнів подальше зближення Лукашенка та Трампа, адже останній відкрито підтримав жорстку позицію Зеленського.

Ще одним фактором рішення Лукашенка, на думку військового, могла стати позиція Китаю. Сазонов припускає, що спершу лідер Білорусі поцікавився думкою Китаю у питанні участі у війні в Україні.

“Із Китаю Лукашенко, ймовірно, отримав традиційно м'яку у східному стилі відповідь — нехай Путін розбирається зі своїми проблемами сам. Хоче воювати, хай воює. Хоче миритись, нехай мириться. Хоче йти на переговори, хай іде. А хоче продовжувати війну, хай продовжує. Але допомагати йому особливо в цьому не треба. І тим більше вписуватись у конфлікт. Нейтралітет, мир, сторона, бізнес із Китаєм, бізнес із США, бізнес із Європою. Війні у цьому списку місця немає”, — зазначив військовий.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Білорусь пішла на несподіване зближення з Україною.