Путина откровенно сливают: что пошло не по плану Кремля в войне против Украины

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Кречмаровская Наталия
Лидер Беларуси Александр Лукашенко решил не усугублять конфликт с Украиной. На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский предупредил "соседа" о необходимости прекратить помощь России в обстрелах и отключить ретрансляторы. И вражеские дроны сменили маршруты, по которым заходили в воздушное пространство Украины. Зеленский сообщил, что ретрансляторы на территории Беларуси отключены.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
Военный ВСУ, политолог, военный эксперт Кирилл Сазонов рассказал, что повлияло на решение лидера Беларуси.
В Беларуси открыто заявили о нейтралитете страны в войне России против Украины.
По мнению военного, Лукашенко учел несколько факторов. Во-первых, в России намекнули, что не будут защищать Беларусь, а Лукашенко понимает, что в случае прямого удара страна лишится важных предприятий. И в России дали понять, что помощи ждать не стоит. Во-вторых, втягивание в войну подвергает сомнению дальнейшее сближение Лукашенко и Трампа, ведь последний открыто поддержал жесткую позицию Зеленского.
Еще одним фактором решения Лукашенко, по мнению военного, могла стать позиция Китая. Сазонов предполагает, что лидер Беларуси поинтересовался мнением Китая в вопросе участия в войне в Украине.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Беларусь пошла на неожиданное сближение с Украиной.