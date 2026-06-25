Путина откровенно сливают: что пошло не по плану Кремля в войне против Украины

Лидер Беларуси Александр Лукашенко решил не усугублять конфликт с Украиной. На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский предупредил "соседа" о необходимости прекратить помощь России в обстрелах и отключить ретрансляторы. И вражеские дроны сменили маршруты, по которым заходили в воздушное пространство Украины. Зеленский сообщил, что ретрансляторы на территории Беларуси отключены.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Военный ВСУ, политолог, военный эксперт Кирилл Сазонов рассказал, что повлияло на решение лидера Беларуси.

"Лукашенко слился и слил своего союзника Путина. Он не стал делать громких заявлений, не стал хлопать дверью, посыпать голову пеплом. Просто тихо дал команду демонтировать или выключить эти ретрансляторы... Он вообще молчал все эти дни, но решил не ждать срока окончания ультиматума, который поставил Владимир Зеленский”, — отметил военный.

В Беларуси открыто заявили о нейтралитете страны в войне России против Украины.

"Это не просто потеря маршрута дронов для России, это публичная потеря очень важного союзника. Для нас важен факт, что Лукашенко слился и не захотел конфликтовать с Украиной, решил не поддерживать Москву", – отметил Сазонов.

По мнению военного, Лукашенко учел несколько факторов. Во-первых, в России намекнули, что не будут защищать Беларусь, а Лукашенко понимает, что в случае прямого удара страна лишится важных предприятий. И в России дали понять, что помощи ждать не стоит. Во-вторых, втягивание в войну подвергает сомнению дальнейшее сближение Лукашенко и Трампа, ведь последний открыто поддержал жесткую позицию Зеленского.

Еще одним фактором решения Лукашенко, по мнению военного, могла стать позиция Китая. Сазонов предполагает, что лидер Беларуси поинтересовался мнением Китая в вопросе участия в войне в Украине.

"Из Китая Лукашенко, вероятно, получил традиционно мягкий в восточном стиле ответ — пусть Путин разбирается со своими проблемами сам. Хочет воевать, пусть воюет. Хочет мириться, пусть мирится. Хочет идти на переговоры, пусть идет. А хочет продолжать войну, пусть продолжает. Но помогать ему в этом особенно не надо. И тем более вписываться в конфликт. Нейтралитет, мир, сторона, бизнес с Китаем, бизнес из США, бизнес с Европой. Войне в этом списке места нет”, – отметил военный.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Беларусь пошла на неожиданное сближение с Украиной.