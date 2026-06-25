Лукашенко жестко предупредили: пора определиться окончательно

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко не отказался от помощи России в войне против Украины. На территории Беларуси проводится подготовка к возможному вторжению российских войск на территорию Украины. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Александр Лукашенко. Фото портал "Комментарии"

Отмечал, что вдоль украинской границы в Беларуси завершается строительство дорог, баз для боеприпасов и горюче-смазочных материалов, не имеющих никакого иного смысла, кроме военного. В русских документах это напрямую связывают с задачками “СВО”.

Руководитель Центра противодействия дезинформации лейтенант Андрей Коваленко прокомментировал информацию, полученную украинской разведкой.

"Очень наивно россияне думают, что все это проживет более нескольких дней в случае использования против Украины. Лукашенко пора окончательно разорвать с Москвой, которая тянет его в войну, которую точно проиграет", — отметил Коваленко.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по словам военного Кирилла Сазонова, лидер Беларуси Александр Лукашенко решил не усугублять конфликт с Украиной, отключив российские ретрансляторы.

Лукашенко, отметил он, слился и слив своего союзника Путина. Он не стал делать громких заявлений, не стал хлопать дверью, посыпать голову пеплом. Просто тихо дал команду демонтировать или выключить эти ретрансляторы… Он вообще молчал все эти дни, но решил не ждать срока окончания ультиматума, который поставил Владимир Зеленский.

По словам Сазонова, это не просто потеря маршрута дронов для России, это публичная потеря очень важного союзника. Для нас важный факт, что Лукашенко слился и не захотел конфликтовать с Украиной, решил не поддерживать Москву.