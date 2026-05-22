Лукашенка остаточно втягують у ядерну гру Путіна: у США розкрили деталі

Росія і Білорусь завершили масштабні спільні навчання ядерних сил, які, за оцінкою аналітиків Інституту вивчення війни, свідчать про зростаючий контроль Кремля над Білоруссю і перетворення країни на військовий плацдарм Москви.

Путін та Лукашенко. Фото: із відкритих джерел

У другій фазі маневрів взяли участь президент РФ Володимир Путін та білоруський лідер Олександр Лукашенко. Російське Міноборони заявило, що під час навчань відпрацьовувалася доставка ядерних боєприпасів до Білорусі та їх використання із комплексами “Іскандер-М”.

Окрім того, Москва продемонструвала широкий спектр стратегічного озброєння. У ході маневрів запускалися міжконтинентальні ракети Ярс, гіперзвукові ракети Циркон і Кинжал, а також крилаті ракети з бомбардувальників Ту-95МС. У навчаннях брали участь стратегічні ракетні війська, флот та дальня авіація РФ.

Путін уже оголосив про плани провести у 2027 році нові спільні маневри "Союзний щит". Аналітики не виключають, що вони вперше можуть містити повноцінний ядерний компонент.

В ISW наголошують: розміщення російської ядерної зброї на території Білорусі стало черговим свідченням втрати Мінської самостійності. До 2022 року білоруська конституція закріплювала без'ядерний та нейтральний статус країни, проте ці положення було змінено після початку повномасштабної війни РФ проти України.

На думку аналітиків, Кремль все активніше використовує Білорусь як інструмент для власних військових цілей та потенційний майданчик для майбутніх операцій проти країн НАТО та України.

