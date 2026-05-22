Лукашенко окончательно втягивают в ядерную игру Путина: в США раскрыли детали

Россия и Беларусь завершили масштабные совместные учения ядерных сил, которые, по оценке аналитиков Института изучения войны, свидетельствуют о растущем контроле Кремля над Беларусью и превращении страны в военный плацдарм Москвы.

Путин и Лукашенко.

Во второй фазе маневров участвовали президент РФ Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко. Российское Минобороны заявило, что во время учений отрабатывалась доставка ядерных боеприпасов в Беларусь и их использование с комплексами “Искандер-М”.

Кроме того, Москва продемонстрировала широкий спектр стратегического вооружения. В ходе маневров запускались межконтинентальные ракеты “Ярс”, гиперзвуковые ракеты “Циркон” и “Кинжал”, а также крылатые ракеты с бомбардировщиков Ту-95МС. В учениях участвовали стратегические ракетные войска, флот и дальняя авиация РФ.

Путин уже объявил о планах провести в 2027 году новые совместные маневры “Союзный щит”. Аналитики не исключают, что они впервые могут включать полноценный ядерный компонент.

В ISW подчеркивают: размещение российского ядерного оружия на территории Беларуси стало очередным свидетельством потери Минском самостоятельности. До 2022 года белорусская конституция закрепляла безъядерный и нейтральный статус страны, однако эти положения были изменены после начала полномасштабной войны РФ против Украины.

По мнению аналитиков, Кремль все активнее использует Беларусь как инструмент для собственных военных целей и потенциальную площадку для будущих операций против стран НАТО и Украины.

