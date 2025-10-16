Їжак ледь не перервав логістичну місію наземного роботизованого комплексу (НРК). Таке відео опублікували військові 92 ОШБр ім. імені кошового отамана Івана Сірка, передає портал "Коментарі".

Логістичну місію робота військових ледь не перервав нічний звір (ВІДЕО)

Там показали, як активно застосовують наземні дрони для доставки продуктів на позиції.

"Вони менш помітні для ворога, і в них складніше влучити з БпЛА чи артилерії.

Але цього разу дрон зупинив... маленький їжачок! Можливо захотів армійських смаколиків", – припускають військові.

Оператор НРК сприйняв таку зустріч емоційно, та попри це завдання все ж було виконано.

