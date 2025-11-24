logo_ukra

BTC/USD

88710

ETH/USD

2958.79

USD/UAH

42.37

EUR/UAH

48.92

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією “Літри замість штурму”: у 108-му полку РФ фіксують деградацію, смерті від алкоголю і хаос на позиціях
commentss НОВИНИ Всі новини

“Літри замість штурму”: у 108-му полку РФ фіксують деградацію, смерті від алкоголю і хаос на позиціях

Агенти руху “АТЕШ” повідомляють: наближення зими добило дисципліну окупантів — пʼяні військові зривaють завдання, відкривають вогонь по своїх і масово гинуть від отруєнь.

24 листопада 2025, 15:40
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Проніна Анна

На Запорізькому напрямку 108-й десантно-штурмовий полк армії РФ стрімко деградує. За даними агентів руху “АТЕШ”, дисципліна в підрозділі фактично знищена — алкоголь став щоденним “паливом” окупантів, а боєздатність перетворилася на нуль.

“Літри замість штурму”: у 108-му полку РФ фіксують деградацію, смерті від алкоголю і хаос на позиціях

Російський штурмовий полк на Запорізькому напрямку перетворився на натовп алкоголіків

За інформацією агентів, з настанням холодів “нормою” стали не 100 грамів, а літри спиртного, які солдати вживають просто на позиціях. Новоприбулі військові гинуть не від українських куль — основна причина смертей зараз — алкогольні отруєння.

Командування полку, за даними джерел, свідомо заплющує очі на ситуацію. Пʼяні штурмовики для них — “зручний ресурс”: вони не сперечаються, не ставлять питань і готові йти вперед у стані повної дезорієнтації.

Наслідки — катастрофічні. Агресивні та неадекватні солдати підставляють тверезих підрозділів під удари, шумлять уночі, світять ліхтарями, стріляють у повітря, засинають на постах, залишають зброю у траншеях чи відкривають вогонь по своїх.

Це вже спричинило низку конфліктів між військовими, але командування й далі намагається приховати масштаби деградації.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв, що рух опору "АТЕШ" заявив про чергову диверсію на залізниці поблизу Сімферополя. За даними агентів, підрив було здійснено на ділянці, що забезпечувала постачання російських військ у Херсонському та Запорізькому напрямках. Внаслідок вибуху припинено рух потягів – це призвело до зриву транспортування боєприпасів, пального та військової техніки. За інформацією партизанів, пошкоджено релейне обладнання та інші елементи інфраструктури, що унеможливило швидке відновлення сполучення.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини