На Запорізькому напрямку 108-й десантно-штурмовий полк армії РФ стрімко деградує. За даними агентів руху “АТЕШ”, дисципліна в підрозділі фактично знищена — алкоголь став щоденним “паливом” окупантів, а боєздатність перетворилася на нуль.

Російський штурмовий полк на Запорізькому напрямку перетворився на натовп алкоголіків

За інформацією агентів, з настанням холодів “нормою” стали не 100 грамів, а літри спиртного, які солдати вживають просто на позиціях. Новоприбулі військові гинуть не від українських куль — основна причина смертей зараз — алкогольні отруєння.

Командування полку, за даними джерел, свідомо заплющує очі на ситуацію. Пʼяні штурмовики для них — “зручний ресурс”: вони не сперечаються, не ставлять питань і готові йти вперед у стані повної дезорієнтації.

Наслідки — катастрофічні. Агресивні та неадекватні солдати підставляють тверезих підрозділів під удари, шумлять уночі, світять ліхтарями, стріляють у повітря, засинають на постах, залишають зброю у траншеях чи відкривають вогонь по своїх.

Це вже спричинило низку конфліктів між військовими, але командування й далі намагається приховати масштаби деградації.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв, що рух опору "АТЕШ" заявив про чергову диверсію на залізниці поблизу Сімферополя. За даними агентів, підрив було здійснено на ділянці, що забезпечувала постачання російських військ у Херсонському та Запорізькому напрямках. Внаслідок вибуху припинено рух потягів – це призвело до зриву транспортування боєприпасів, пального та військової техніки. За інформацією партизанів, пошкоджено релейне обладнання та інші елементи інфраструктури, що унеможливило швидке відновлення сполучення.