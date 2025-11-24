logo

Главная Новости Общество Война с Россией "Литры вместо штурма": в 108-м полку РФ фиксируют деградацию, смерти от алкоголя и хаос на позициях
commentss НОВОСТИ Все новости

"Литры вместо штурма": в 108-м полку РФ фиксируют деградацию, смерти от алкоголя и хаос на позициях

Агенты движения "АТЕШ" сообщают: приближение зимы добило дисциплину оккупантов - пьяные военные срывают задачи, открывают огонь по своим и массово погибают от отравлений.

24 ноября 2025, 15:40
Автор:
avatar

Проніна Анна

В Запорожском направлении 108-й десантно-штурмовой полк армии РФ стремительно деградирует. По данным агентов движения "АТЕШ", дисциплина в подразделении фактически уничтожена — алкоголь стал ежедневным "топливом" оккупантов, а боеспособность превратилась в ноль.

"Литры вместо штурма": в 108-м полку РФ фиксируют деградацию, смерти от алкоголя и хаос на позициях

Российский штурмовой полк на Запорожском направлении превратился в толпу алкоголиков

По информации агентов, с наступлением холодов "нормой" стали не 100 граммов, а литры спиртного, которые солдаты употребляют прямо на позициях. Новоприбывшие военные погибают не от украинских пуль — основная причина смертей сейчас — алкогольные отравления.

Командование полка, по данным источников, сознательно закрывает глаза на ситуацию. Пьяные штурмовики для них "удобный ресурс": они не спорят, не задают вопросов и готовы идти вперед в состоянии полной дезориентации.

Последствия – катастрофические. Агрессивные и неадекватные солдаты подставляют трезвые подразделения под удары, шумят ночью, светят фонарями, стреляют в воздух, засыпают на постах, оставляют оружие в траншеях или открывают огонь по своим.

Это уже привело к ряду конфликтов между военными, но командование продолжает пытаться скрыть масштабы деградации.

Напомним, ранее портал " Комментарии " сообщал, что движение сопротивления "АТЕШ" заявило об очередной диверсии на железной дороге вблизи Симферополя. По данным агентов, подрыв был совершен на участке, который обеспечивал поставки российских войск в Херсонском и Запорожском направлениях. В результате взрыва приостановлено движение поездов – это привело к срыву транспортировки боеприпасов, горючего и военной техники. По информации партизан, повреждено релейное оборудование и другие элементы инфраструктуры, что сделало невозможным быстрое восстановление сообщения.



