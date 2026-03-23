Літній наступ Росії може стати останнім: ветеран війни назвав ключовий фактор

Літній наступ Росії проти України може стати останньою великою спробою російських військ змінити ситуацію на фронті. Таку оцінку озвучив ветеран російсько-української війни, колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий.

Євген Дикий в інтерв’ю "Radio NV" зазначив, що російське командування не відмовилося від планів масштабного наступу навесні та влітку, однак реалізація цих планів уже зазнала суттєвих затримок. За словами експерта, російські сили планували активні наступальні дії ще у березні, однак Сили оборони України змогли порушити цей графік. У результаті, за його оцінками, наступ було відкладено щонайменше на місяць.

Дикий також звернув увагу на іншу важливу проблему російської армії, яка полягає у труднощах з формуванням нових підрозділів. За його словами, командуванню дедалі складніше знаходити достатню кількість підготовленого поповнення для підтримання наступальних операцій. Як наслідок Дикий очікує, що літній наступ Росія може бути останнім.

"Нам треба ще відбити цей літній наступ. І тут вже є дуже значні шанси, що він буде останнім, — що за це літо вони остаточно вичерпають свій наступальний потенціал, і війна перейде абсолютно в іншу, наступну фазу", — прогнозує Дикий.

Однак ветеран АТО підкреслив, що поточний рік залишатиметься складним для України. За його словами, бойові дії можуть стати більш динамічними, а фронт менш статичним, ніж раніше.

