Летнее наступление России может стать последним: ветеран войны назвал ключевой фактор

Летнее наступление России против Украины может стать последней большой попыткой российских войск изменить ситуацию на фронте. Такую оценку озвучил ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.

Наступление России летом может стать последним.

Евгений Дикий в интервью "Radio NV" отметил, что российское командование не отказалось от планов масштабного наступления весной и летом, однако реализация этих планов уже испытала существенные задержки. По словам эксперта, российские силы планировали активные наступательные действия еще в марте, однако Силы обороны Украины смогли нарушить этот график. В результате, по его оценкам, наступление было отложено на не менее месяца.

Дикий также обратил внимание на другую важную проблему российской армии, заключающуюся в трудностях с формированием новых подразделений. По его словам, командованию все сложнее находить достаточное количество подготовленного пополнения для поддержки наступательных операций. Как следствие, Дикий ожидает, что летнее наступление Россия может быть последним.

"Нам нужно еще отразить это летнее наступление. И здесь уже есть очень значительные шансы, что оно будет последним, — что за это лето они окончательно исчерпают свой наступательный потенциал, и война перейдет абсолютно в другую, следующую фазу", — прогнозирует Дикий.

Однако ветеран АТО подчеркнул, что нынешний год будет оставаться сложным для Украины. По его словам, боевые действия могут стать более динамичными, а фронт менее статическим, чем раньше.

