Літаки з ракетами вже готові, під удар може потрапити 12 міст: з'явилася дата нової атаки РФ

Російська Федерація може здійснити масовану атаку з використанням ракет та дронів найближчим часом. Ймовірно, стратегічна авіація ворога вже споряджена, адже під час останнього удару росіяни не застосовували ракети повітряного базування. Про це в коментарі ТСН.ua повідомив військовий експерт Олег Жданов.

Масований удар РФ (фото з відкритих джерел)

"У цьому вогневому нальоті були відсутні крилаті ракети повітряного базування. Це дійсно може означати, що ті літаки, які вони можуть задіяти — Ту-160 і Ту-95 — дійсно готові, споряджені, і вони можуть перекидати їх на аеродроми ближчі, на Європейську частину. З "Українки", допустимо, з "Оленья" кудись сюди, на "Саваслейку", на "Енгельс". Цілком імовірно", — зазначив експерт.

На думку Жданова, повторною та головною ціллю росіян, найімовірніше, стане енергетична інфраструктура України. Він вважає, що через відсутність результатів на фронті противник переходить до війни на виснаження.

Експерт наголосив, що у разі підготовки Росією масштабного удару Україна матиме кілька годин переваги, аби перейти в укриття й вжити необхідних заходів безпеки. Жданов пояснив, що логічно та ефективно для ворога було б повторити атаку наступного дня або впродовж доби — це посилило б руйнації та ускладнило ремонтно-відновлювальні роботи енергетиків.

За його словами, сценарій повторної атаки 10–12 жовтня залишається цілком можливим.

"Але ж ви знаєте, що в Кремлі рішення приймає одна людина і хто його знає, що в нього в голові", — підкреслив Жданов.

Моніторингові канали повідомляють про підвищену загрозу повторних атак по енергетичних об’єктах у найближчі чотири-п’ять діб. Під ударом можуть опинитися Київ, Львів, Хмельницький, Рівне, Житомир, Вінниця, Луцьк, Івано-Франківськ, Дніпро, Полтава, Черкаси та Одеса.

За інформацією моніторингу, ворог стягує борти стратегічної авіації ближче до кордонів України.

"10 бортів стратегічної авіації ТУ-95МС та ТУ-160 у бойовій готовності, готові до застосування", — йдеться у повідомленні. Крім того, росіяни доставили безпілотники типу "Шахед" на аеродроми "Приморсько-Ахтарськ", "Чауда", "Халино" у Курській області, "Міллерово" у Ростовській області, "Орел-південний" у Орловській області та "Навля" у Брянській області.

Водночас зазначається, що масованої ракетної атаки та нальоту дронів у ніч на 11 жовтня не очікується.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що в Україні тривають наслідки масованої ракетної атаки, під час якої росія цілеспрямовано вдарила по об’єктах критичної енергетичної інфраструктури. Через пошкодження енергосистеми в більшості областей країни діють екстрені відключення електроенергії.

Найбільше постраждав Київ, який переживає одну з найважчих атак за весь час повномасштабної війни. З раннього ранку в столиці працюють усі міські служби — рятувальники, енергетики, комунальники, медики. Їхнє головне завдання зараз — ліквідувати наслідки обстрілів і повернути світло в домівки людей.

