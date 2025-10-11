Самолеты с ракетами уже готовы, под удар может попасть 12 городов: появилась дата новой атаки РФ

Российская Федерация может осуществить массированную атаку с использованием ракет и дронов в ближайшее время. Вероятно, стратегическая авиация врага уже снаряжена, ведь в последний удар россияне не применяли ракеты воздушного базирования. Об этом в комментарии ТСН сообщил военный эксперт Олег Жданов.

Массированный удар РФ (фото из открытых источников)

"В этом огневом налете отсутствовали крылатые ракеты воздушного базирования. Это действительно может означать, что те самолеты, которые они могут задействовать — Ту-160 и Ту-95 — действительно готовы, снаряжены, и они могут перебрасывать их на аэродромы более близкие, на Европейскую часть. С "Украинки", допустим, с "Саваслейку", на "Энгельс".

По мнению Жданова, повторной и главной целью россиян, вероятнее всего, станет энергетическая инфраструктура Украины. Он считает, что из-за отсутствия результатов на фронте противник переходит к войне на истощение.

Эксперт подчеркнул, что в случае подготовки Россией масштабного удара Украина будет иметь несколько часов преимущества, чтобы перейти в укрытие и принять необходимые меры безопасности. Жданов объяснил, что логично и эффективно для врага было бы повторить атаку на следующий день или в течение суток — это усилило бы разрушения и усложнило ремонтно-восстановительные работы энергетиков.

По его словам, сценарий повторной атаки 10-12 октября остается вполне возможным.

"Но вы знаете, что в Кремле решение принимает один человек и кто его знает, что у него в голове", — подчеркнул Жданов.

Мониторинговые каналы сообщают о повышенной угрозе повторных атак по энергетическим объектам в ближайшие четыре-пять суток. Под ударом могут оказаться Киев, Львов, Хмельницкий, Ровно, Житомир, Винница, Луцк, Ивано-Франковск, Днепр, Полтава, Черкассы и Одесса.

По информации мониторинга, враг стягивает борта стратегической авиации ближе к границам Украины.

"10 бортов стратегической авиации ТУ-95МС и ТУ-160 в боевой готовности готовы к применению", — говорится в сообщении. Кроме того, россияне доставили беспилотники типа "Шахед" на аэродромы "Приморско-Ахтарск", "Чауда", "Халино" в Курской области, "Миллерово" в Ростовской области, "Орел-южный" в Орловской области и "Навля" в Брянской области.

В то же время отмечается, что массированная ракетная атака и налет дронов в ночь на 11 октября не ожидается.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Украине продолжаются последствия массированной ракетной атаки , во время которой Россия целенаправленно ударила по объектам критической энергетической инфраструктуры. Из-за повреждений энергосистемы в большинстве областей страны действуют экстренные отключения электроэнергии.

Больше всего пострадал Киев, переживающий одну из самых тяжелых атак за все время полномасштабной войны. С раннего утра в столице работают все городские службы – спасатели, энергетики, коммунальщики, медики. Их главная задача сейчас – ликвидировать последствия обстрелов и вернуть свет в дома людей.

