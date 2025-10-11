Самолеты с ракетами уже готовы, под удар может попасть 12 городов: появилась дата новой атаки РФ

Рубрики
Российская Федерация может осуществить массированную атаку с использованием ракет и дронов в ближайшее время. Вероятно, стратегическая авиация врага уже снаряжена, ведь в последний удар россияне не применяли ракеты воздушного базирования. Об этом в комментарии ТСН сообщил военный эксперт Олег Жданов.
Массированный удар РФ (фото из открытых источников)
По мнению Жданова, повторной и главной целью россиян, вероятнее всего, станет энергетическая инфраструктура Украины. Он считает, что из-за отсутствия результатов на фронте противник переходит к войне на истощение.
Эксперт подчеркнул, что в случае подготовки Россией масштабного удара Украина будет иметь несколько часов преимущества, чтобы перейти в укрытие и принять необходимые меры безопасности. Жданов объяснил, что логично и эффективно для врага было бы повторить атаку на следующий день или в течение суток — это усилило бы разрушения и усложнило ремонтно-восстановительные работы энергетиков.
По его словам, сценарий повторной атаки 10-12 октября остается вполне возможным.
"Но вы знаете, что в Кремле решение принимает один человек и кто его знает, что у него в голове", — подчеркнул Жданов.
Мониторинговые каналы сообщают о повышенной угрозе повторных атак по энергетическим объектам в ближайшие четыре-пять суток. Под ударом могут оказаться Киев, Львов, Хмельницкий, Ровно, Житомир, Винница, Луцк, Ивано-Франковск, Днепр, Полтава, Черкассы и Одесса.
По информации мониторинга, враг стягивает борта стратегической авиации ближе к границам Украины.
В то же время отмечается, что массированная ракетная атака и налет дронов в ночь на 11 октября не ожидается.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Украине продолжаются последствия массированной ракетной атаки , во время которой Россия целенаправленно ударила по объектам критической энергетической инфраструктуры. Из-за повреждений энергосистемы в большинстве областей страны действуют экстренные отключения электроэнергии.
Больше всего пострадал Киев, переживающий одну из самых тяжелых атак за все время полномасштабной войны. С раннего утра в столице работают все городские службы – спасатели, энергетики, коммунальщики, медики. Их главная задача сейчас – ликвидировать последствия обстрелов и вернуть свет в дома людей.