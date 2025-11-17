Літаки вже з ракетами: РФ вже готова до нового масованого обстрілу

Російські війська готуються до нової масштабної ракетної атаки по території України. За даними моніторингових каналів, підготовчі заходи майже завершені.

Атака РФ (фото з відкритих джерел)

Декілька днів тому російська сторона здійснила переміщення стратегічної авіації з Далекого Сходу. Зокрема, три Ту-95МС були перекинуті на аеродроми "Енгельс" та "Оленья".

У ніч на 17 листопада три літаки Ту-160, споряджені крилатими ракетами, здійснили посадку на аеродромі "Енгельс". Таким чином, щонайменше шість літаків готові до участі в обстрілі.

Крім того, були підготовлені три носії крилатих ракет "Калібр". Очікується, що під час атаки також будуть задіяні вісім літаків "МіГ-31К", які вже спорядили ракетами "Кинджал".

"На нашу думку, удар буде здійснено у найближчі декілька діб, якщо плани ворога не зміняться, або РФ не захоче залучити більшу кількість бортів до удару. Найбільша загроза для столиці та західних областей нашої держави", – зазначається в повідомленні.

Моніторингові групи також виявили на супутникових знімках авіабази "Борисоглебське" в російській Казані один Ту-160, дев'ять Ту-214, п’ять Ту-22м3 та один Іл-76МД. Минулої ночі на аеродром прибув Іл-76МД, який, ймовірно, міг доставити вантаж військового призначення.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що на Вовчанському напрямку обстановка залишається вкрай важкою: російські війська продовжують тиснути і намагаються просунутися вперед, зокрема в районі Синельникового. Про це в ефірі розповів начальник управління комунікації Об'єднаних сил Віктор Трегубов, повідомляє Укрінформ.

За його словами, ситуація біля Вовчанська зараз, імовірно, одна з найбільш напружених на всьому фронті. Російські підрозділи активно намагаються поліпшити свої позиції, включно з територією поруч із містом і поблизу села Синельникове.

